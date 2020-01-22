Вассермана огорчил уход двух министров из правительства РФ

Практически все главы силового блока правительства сохранили свои посты потому, что не слишком заражены «злокачественным либерализмом». Об этом заявил известный российский журналист, публицист и политолог Анатолий Вассерман, комментируя Федеральному агентству новостей утверждение нового состава правительства РФ.

Вассерман также назвал фамилии тех, кого лично по-прежнему хотел бы видеть во главе ведомств, но этих чиновников не переназначили.

«Могу сказать, что в экономическом блоке правительства важны не отдельные назначения, — сказал журналист. — Главное тут, что весь аппарат правительства был густо нафарширован либерализмом. Потому что еще в лихие 90-е, когда мы зависели от кредитов Международного валютного фонда и Всемирного банка, из этого самого аппарата вытолкали тех, кто понимал пагубность в долгосрочной перспективе требований, предъявляемых этими организациями в нагрузку к их кредитам».

По словам политолога, это так называемый вашингтонский консенсус — по месту размещения вышеупомянутых финансовых организаций, в столице Соединенных Штатов Америки.

«Соответственно получается, что надо не столько менять персоналии, сколько переучивать весь личный состав аппарата правительства, — сказал Вассерман. — Поэтому тут важны не личные назначения, а именно вопрос о том, изменится ли сама концепция работы аппарата. В принципе, переучить-то можно, но эта работа достаточно долгая. И главное — надо поставить себе эту цель прежде, чем удастся ее решить».

Практически все главы силового блока сохранили свои посты, поскольку он не до такой степени заражен «злокачественным либерализмом», как, например, тот же экономический, утверждает собеседник ФАН.

«Ну, а сверх этого должен отметить, что лично меня очень огорчило то, что в новое правительство не вошли (экс-министр культуры Владимир) Мединский и (экс-министр просвещения Ольга) Васильева, — посетовал он. — Потому что этих деятелей ругают как раз те, кого я считаю людьми неадекватными в профессиональном смысле».

Сами же Мединский и Васильева, уверен публицист, делали именно то, что лично он называет полезным.

«Как бы то ни было, я все-таки надеюсь, что, в целом, дело в новом правительстве обернется к лучшему», — заключил он.

Ранее Анатолий Вассерман пояснил, почему в полном составе ушло в отставку правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым.