Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства. События дня. ФАН-ТВ

Изменения в Генпрокуратуре России Теперь официально. Совет Федерации освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора России. Соответствующее решение сенаторы приняли на пленарном заседании. «Я благодарю, прежде всего, за доверие президента РФ Владимира Владимировича Путина, Совет Федерации. Для меня было большой честью возглавлять российскую прокуратуру без малого 14 лет, а если вспоминать 1999 год, где я исполнял обязанности, то более 14 лет», — отметил бывший генпрокурор. Напомним, ранее президент Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности в связи с переходом на другую работу. Ему предложили стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. А на место Чайки пришел Игорь Краснов — зампредседателя Следственного комитета. Сегодня его кандидатуру также утвердили в Совете Федерации.

Назначения в аппарате правительства Новые назначения и в правительственном аппарате. Его руководителем стал Дмитрий Григоренко, а первым заместителем Валерий Сидоренко. Распоряжение о новой структуре подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Согласно документу, в аппарате будет трудится не более 1545 человек, у руководителя может быть 11 заместителей. Масштабные изменения в политической среде произошли и накануне. В России сформировали новое правительство. Некоторые министры сохранили свои должности. Среди них главы МИД Сергей Лавров, Минобороны Сергей Шойгу, министр транспорта Евгений Дитрих. В Кабмине появились и новые лица. Так министром культуры стала Ольга Любимова, министром просвещения Сергей Кравцов, за здравоохранение теперь отвечает Михаил Мурашко. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в составе произошло сбалансированное омоложение. «Председатель правительства внес предложения по кандидатурам, руководствуясь, на мой взгляд, главными критериями — чтобы это были профессиональные, опытные люди, прошедшие школу в тех или иных сферах, современно мыслящие, образованные. Это вселяет уверенность, что у них все получится. Хочется искренне пожелать новому кабинету успехов, чтобы все получилось», — подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Новый президент Греции Масштабные изменения и в Греции. Там выбирают президента страны. Впервые в этой роли выступит женщина Екатерина Сакелларопулу. За нее проголосовали 200 из 300 депутатов. Этого достаточно для назначения. Новой главе государства 63 года. До этого она занимала пост председателя высшего административного суда — Государственного совета. Греция — парламентская республика. Поэтому ее глава выполняет церемониальные функции, а реальная власть у премьер-министра. Президент представляет страну на международных мероприятиях, подписывает договоры, назначает главу правительства. Срок полномочий прежнего лидера страны Прокописа Павлопулоса истекает 13 марта. Церемония присяги Екатерини Сакелларопулу состоится на следующий день.