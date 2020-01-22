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Происшествия

Машина улетела в пропасть в Дагестане, есть погибшие

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Машина улетела в пропасть в Дагестане, есть погибшие

Цудахар, 22 января. Три человека скончались в результате дорожно-транспортного происшествия в Республике Дагестан. В распоряжении Федерального агентства новостей появились снимки с места аварии.

Как стало известно ФАН, трагедия произошла в селе Цудахар. По предварительной информации, водитель легкового автомобиль Hyundai Accent не справился с управлением. Машина перевернулась и улетела в пропасть.

Машина улетела в пропасть в Дагестане, есть погибшие

«В искореженной легковушке находились трое молодых людей, которые от полученных травм скончались на месте», — рассказал источник.

Машина улетела в пропасть в Дагестане, есть погибшие

В автокатастрофе погибли М. Абдурохманов 2001 года рождения, а также Г. и М. Магомедовы 1999 и 1998 года рождения соответственно.

Машина улетела в пропасть в Дагестане, есть погибшие

Ранее стало известно о столкновении автомобиля скорой помощи с грузовиком в Марий Эл, при котором погибли три человека. Авария произошла на 47-м километре трассы «Йошкар-Ола — Уржум».

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Источник: Федеральное агентство новостей
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