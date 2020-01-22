Соловьев назвал новый Кабмин «правительством меритократов»

Москва, 22 января. Новое правительство России состоит из высокопрофессиональных людей, которые прошли все необходимые этапы и зарекомендовали себя в работе на предыдущих местах. Об этом заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Новый состав Кабмина он назвал «блестящим», а оперативность назначения новых министров объяснил отсутствием традиционных утечек инсайдерской информации.

По словам Соловьева, быстрым процесс формирования правительства стал лишь «для внешнего наблюдателя». В назначениях на министерские посты подсматривается очевидная логика.

«Потому что это — правительство меритократов. То есть все люди, которые назначены, — это высокопрофессиональные люди, у которых известная биография. Они — люди, прошедшие все необходимые ступени и прекрасно себя зарекомендовавшие. И вот это, мне кажется, принципиально важным. Я бы сказал — даже новаторским», — сказал он в интервью корреспонденту Kp.ru.

Телеведущий обратил внимание, что те представители правительства, в адрес которых от президента РФ Владимира Путина на различных Госсоветах и встречах звучала критика, лишились своих постов.

«Это правительство, где ты понимаешь, кто, почему и как назначен», — отметил журналист.

Соловьев добавил, что даже опасается того уровня оптимизма, который появился у него после назначения нового кабинета министров.

Обновленным составом правительства доволен и коллега Соловьева, радиоведущий и обозреватель радиостанции «Вести.ФМ» Армен Гаспарян, передает Infox.ru. В своем Telegram он выразил уверенность, что запрос граждан на кадровые перемены оказался удовлетворен полностью. По мнению Гаспаряна, об этом свидетельствует «смена самых токсичных министров, а также замена ответственных за социальный блок».