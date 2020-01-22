Сергей Шойгу проверил ход строительства храма Победы в парке «Патриот»

Вновь назначенный министром обороны Сергей Шойгу в среду, 22 января, проверил, как идет строительство главного храма Вооруженных сил России, посвященного 75-летию Победы. Впервые внутри храма смогли побывать журналисты, первые кадры внутреннего убранства сделали корреспонденты Федерального агентства новостей.

Собор с каждым днем становится все больше и приближается к изначальной задумке архитектора Дмитрия Смирнова и главного творческого и идейного куратора проекта Сергея Шойгу. Установлены золоченые купола — их уже видно с Минского шоссе, в звонницу подняты колокола, размещена центральная мозаика с образом Спаса Нерукотворного. Ранее ФАН подробно рассказывал, как собирался мозаичный лик Христа площадью в 300 квадратных метров в мастерской Василия Нестеренко.

Мозаичный Спас диаметром 16,5 метра — это самое грандиозное изображение православного образа в религиозном искусстве, выполненное в такой технике. На него ушли сотни тысяч кубиков смальты и запеченного сусального золота между стеклянными пластинами.

Образ Спаса Нерукотворного со времен Александра Невского сопровождал русских военных в сражениях на походных знаменах. В новом храме Победы у него своя сакральная задача: он буквально «накрывает» взором всех, входящих в храм». По словам Нестеренко, у созданного художниками Спаса Нерукотворного еще более сложная задача, чем у других святых. Обычно лик святого пишется так, чтобы в любой части храма создавался эффект, будто он смотрит прямо на посетителя. В новом изображении он «смотрит не только на всех, но одновременно вглубь себя».

Нам удалось подняться прямо под купол и оказаться в паре метров от лика Христа. Впрочем, эффект будет еще больше у людей, которые увидят его с расстояния почти 90 метров.

Внутри строящегося храма работа идет на нескольких уровнях. На высоте примерно 60 метров монтируют витражные Ордена Победы, созданные в академии изящных искусств имени Андрияки. Каждый элемент бережно поднимают на высоту и усилиями целой команды из трех-четырех человек крепят к единой конструкции.

По традициям церковного зодчества в соборе обустроен так называемый «нижний храм» для таинств венчаний и крещений. По сравнению с пафосом воинского духа в основном здании храма Победы, нижний ярус дышит совсем другой атмосферой: он выполнен в золоте и синих тонах, низкие мозаичные своды мерцают в приглушенном свете витражных ламп. Стены здесь украшены живописными панно с сюжетами на тему крещения — «крещение Господне» «крещение князя Владимира» и «крещение Руси». Иконы оформлены керамическими изразцами белых и синих цветов.

«Нам хотелось создать эффект водной стихии», — говорит об этой части собора архитектор Дмитрий Смирнов.

На месте алтаря уже установлена семиметровая настенная икона с изображением Евхаристии, а для крестин отведено особое помещение с купелью из фарфоровой мозаики. Нижний храм сдали к символичной дате — празднику Крещения, которому посвящено его оформление, и освятили в честь князя Владимира, крестителя Руси.

«Непередаваемые ощущения, когда эскизы переходят с бумаги, — делится архитектор Смирнов, — есть ощущение, что мы со-творим с творцом».

По словам Смирнова, уже полностью закончены монолитные работы, поставлены купола, закрыт тепловой контур храма, установлены витражи, завершено остекление, внутри монтируются художественные витражи, готов малый храм, второстепенные помещения.

«Идет монтаж конструкций большого храма и облицовки. Пишутся иконы, изготовлены чугунные полы. Фасад уже на 50% в стадии монтажа, — рассказал Смирнов. — У нас четыре месяца до сдачи: идем к тому, чтобы сдать храм ко Дню Победы».

После осмотра храма Сергей Шойгу провел заключительное заседание художественного совета и поставил окончательные задачи по строительству и убранству здания.

Напомним, что храм Победы строится на народные пожертвования. Известно, что на сегодняшний день более 80 тысяч человек внесли пожертвования, сборы продолжаются.