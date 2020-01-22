Обсуждение московских договоренностей по оружейному эмбарго в Ливии продолжится в ЕС

Брюссель, 22 января. Заседание комитета по политическим вопросам и безопасности Европейского союза, ключевым вопросом которого станет начало работы в рамках мандата по мониторингу соблюдения эмбарго на поставки оружия в Ливию, запланировано на предстоящую пятницу, 24 января.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель в своем Twitter-аккаунте по окончании международной конференции по Ливии в Берлине заявил, что соблюдение оружейного эмбарго ООН и мониторинг перемирия станут главными факторами стабилизации ситуации в Ливии.

Напомним, прошедшая в германской столице 19 января конференция стала продолжением переговоров по урегулированию кризиса в Ливии, которые состоялись 13 января в Москве, сообщал RT. В переговорах в российской столице участвовали представители ЛНА и ПНС Ливии. Стоит отметить, что 12 января благодаря усилиям российской стороны в Ливии впервые за долгое время наступило перемирие, которое продолжает соблюдаться всеми сторонами конфликта. Берлинская конференция по Ливии не имела таких успехов, как прошедшая встреча в Москве. Об этом заявили многие политологи и эксперты.

По окончании переговоров в Москве фельдмаршал ЛНА Халифа Хафтар направил письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором выразил благодарность главе российского государства за его миротворческие усилия. Помимо этого, Хафтар заявил о готовности провести очередную встречу по Ливии — снова в российской столице.

Комментируя результаты берлинской конференции, профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов обратил внимание на то, что она показала несостоятельность европейского варианта урегулирования ситуации в африканской стране. По словам эксперта, российская модель деэскалации в Ливии имеет очевидные преимущества.

Кризис в Ливии начался в 2011 году после убийства многолетнего лидера африканской страны Муаммара Каддафи. Бандформирования ПНС захватили Триполи и присвоили прибыль от продажи ливийской нефти. Антитеррористическую операцию по освобождению столицы страны от террористов ведет Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.