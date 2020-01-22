Украинская «оборонка» не смогла скопировать советский снаряд 1970-х годов

На Украине разгорается очередной скандал, связанный с состоянием оборонно-промышленного комплекса страны. Якобы успешно испытанные украинцами и запущенные еще в 2018 году в серийное производство 152-мм снаряды оказались непригодными к использованию ВСУ.

Обозреватель Федерального агентства новостей разобрался в этой очень характерной для современной Украины истории.

Снарядный голод

Не секрет, что в результате прекращения военно-технического сотрудничества с Россией, последовавшего вслед за «Евромайданом», утраты Крыма и начала гражданской войны в Донбассе, ВСУ в значительной мере лишились возможности пополнения своих запасов артиллерийских боеприпасов. Дело в том, что своего производства необходимой номенклатуры снарядов и зарядов у Киева к лету 2014 года практически не имелось.

В то же время титанические запасы артбоеприпасов, оставшиеся на Украине со времен СССР, оказались не вечными. Что-то вылежало все мыслимые сроки и теперь ждало утилизации. Что-то, так и не дождавшись утилизации, благополучно рвануло прямо там, на украинских складах и в арсеналах. То, что еще годилось для использования, было либо продано за рубеж, либо расстреляно. Не все, конечно, но очень многое. Прикупить же необходимые боеприпасы за рубежом Киеву удавалось не всегда. Точнее, чаще не удавалось, чем удавалось.

Неудивительно, что практически сразу после начала активных боевых действий на юго-востоке страны Киев начал предпринимать попытки реанимации производства боеприпасов на украинской территории. Особое внимание командование ВСУ обращало на необходимость налаживания производства боеприпасов для 152-мм самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» и буксируемого варианта этих же пушек 2А36 «Гиацинт-Б».

Дальнобойные «Гиацинты» в советское время создавались как средство борьбы с фортификационными сооружения противника. Своими увесистыми осколочно-фугасными снарядами, напичканными 7–8 килограммами взрывчатого вещества, «Гиацинты» были способны перепахать любые полевые укрепления.

В Донбассе мощные «Гиацинты» оказались очень к месту. Вот только со снарядами к ним у ВСУ, к счастью для ополченцев ДНР и ЛНР, дело обстояло не очень... Украинские генералы, конечно, захотели исправить данное упущение.

От «попила» до фанфар

Первые попытки запустить на Украине производство 152-мм осколочно-фугасных снарядов для «Гиацинтов» ни к чему, кроме «попила» выделенных на это средств, не привели. Спустя два года после начала гражданской войны дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Это в том смысле, что «Гиацинты» у ВСУ были, а вот снарядов к ним не было.

14 июня 2016 года секретарь СНБО Александр Турчинов посетил государственную акционерную холдинговую компанию «Артем», на мощностях которой, собственно, украинцы и пытались наладить производство 152-мм снарядов. Во время визита Турчинов заявил, что «есть необходимость разработать и реализовать государственную программу производства украинских боеприпасов, которая должна реализовываться очень быстрыми темпами». Тем самым секретарь СНБО косвенно признал, что до того момента ничего дельного в плане запуска производства 152-мм снарядов у ОПК Украины сделать не получилось.

Руководство «Артема» получило подзатыльник и приказ «працювати швидше». Это помогло. 14 марта 2018 года украинские СМИ распространили информацию о том, что в этой компании были успешно проведены огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм собственного производства. Во время стрельб на военном полигоне в Черниговской области «заданные характеристики боеприпасов были подтверждены». Перемога!

Уже 9 августа того же года входящая в «Укроборонпром» компания «Артем» запустила первую очередь производства артиллерийских снарядов калибра 152 мм для артсистем «Гиацинт». Дважды перемога и фанфары!

Перемога превращается в зраду

Руководство «Укроборонпрома» и ВСУ торжествовало, но недолго. Уже после запуска на «Артеме» новых 152-мм украинских снарядов в серийное производство внезапно на свет божий начали вылезать «косяки», по каким-то причинам не выявленные во время мартовских испытаний 2018 года.

Неприятную для украинского ОПК информацию старательно «заметали под ковер» целых два года. После чего у директора украинского ООО «Тюрингизмус» Владимира Щетинина, посвященного в детали случившегося, терпение лопнуло, и он на своей странице в Facebook явил миру массу «откровений».

Из них следовало, что «замечательный» 152-мм продукт перемоги от ГАХК «Артем» так и не смог в точности повторить советский/российский образец. От последнего украинский снаряд отличался тем, что был собран из нескольких частей, имел корпус из иной марки стали, имел другой способ снаряжения и другое взрывчатое вещество.

В результате подобных украинских «новаций» 152-мм снаряд «артемовского» производства оказался плохо сбалансирован и неустойчив в полете. То есть летел не туда, куда надо. При этом кувыркался, умудряясь врезаться в грунт не передней частью, а задней. Стрельба на рикошетах украинским снарядом была невозможна: при попадании в землю снаряд не отскакивал от нее, а разрушался. Был зафиксирован случай преждевременного взрыва украинского снаряда всего в 80 метрах от выпустившей его пушки.

Кстати, при взрыве оригинальный снаряд давал до 2000 осколков, а его украинский аналог — всего 50–60! Взрывчатое вещество, которое было использовано при производстве украинских снарядов, оказалось склонно к быстрой потере своих характеристик. В результате пришлось вызывать саперов, чтобы они на всякий случай обезвредили уже изготовленную партию. И так далее, и тому подобное. Словом, перемога традиционно превратилась в зраду.

Как вообще, с учетом вышеперечисленных особенностей продукции ГАХК «Артем», в марте 2018 года на полигоне в Черниговской области «заданные характеристики боеприпасов были подтверждены», — вопрос риторический. Это Украина, детка!..

История с «успешным запуском производства» на Украине 152-мм боеприпасов весьма показательна для ОПК современной Украины. Она дает более чем наглядное представление о реальном, а не официально декларируемом Киевом потенциале украинской военной промышленности. Промышленности, которая на излете второго десятилетия XXI века не смогла воспроизвести снаряд к артиллерийской системе, принятой на вооружение еще в 1975 году.