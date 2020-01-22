Замглавы аппарата правительства Левин пообещал отдавать все силы работе

Москва, 22 января. Возглавлявший в Госдуме комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин пообещал отдавать все свои силы работе на новой должности. Об этом новый замглавы аппарата правительства сообщил в ходе заседания Госдумы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Экс-глава думского комитета оценил проделанную работу.

«Я хотел поблагодарить вас всех за совместное, очень конструктивное сотрудничество. Мы смогли принять много важных и необходимых для страны законов, с точки зрения информационной безопасности, с точки зрения развития информационных технологий», — подчеркнул Левин.

Он также выразил уверенность, что нижняя палата парламента продолжит работу в этом направлении.

«Хочу заверить вас, что и в новой должности буду делать все, от меня зависящее, чтобы максимально эффективно отдавать все свои силы работе», — пообещал он.

Напомним, накануне был объявлен новый состав правительства России.