Лавров и Шойгу проведут переговоры с Педерсеном

Давос, 22 января. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен собирается встретиться в Москве с главами МИД и Минобороны РФ Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Об этом рассказала официальный представитель норвежского дипломата Дженифер Фентон.

«Господин Педерсен сегодня в Давосе. Позднее на этой неделе у него встречи в Москве с министром иностранных дел и министром обороны РФ», — уточнила она.

Фентон добавила, что 29 января спецпосланник проведет брифинг для Совета Безопасности ООН.

В МИД России подтвердили, что переговоры Педерсена и Лаврова 24 января запланированы, сообщает ТАСС.

О намерении специального посланника генсека ООН посетить Москву стало известно еще 17 января. Лавров отмечал, что Педерсен планирует также нанести визит в Дамаск. Министр выразил уверенность, что грядущие поездки и переговоры с сирийским руководством позволят сформировать график дальнейшей работы Конституционного комитета. Он призвал вернуть Сирию в Лигу арабских государств.

Напомним, цель упомянутого комитета — выработать конституционную реформу в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В конце октября прошлого года прошел торжественный запуск работы органа в Женеве, а в начале ноября состоялось первое заседание.