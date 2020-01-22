Военный эксперт Простаков считает, что США готовят информационные атаки на Иран

Появление в западных СМИ сведений о том, что Иран не в состоянии расшифровать «черные ящики» украинского «Боинга», может быть частью кампании по дискредитации Тегерана. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Нападки США на Иран

Как сообщает агентство Bloomberg, у Ирана якобы нет возможности самостоятельно расшифровывать «черные ящики» с украинского пассажирского самолета, который был сбит в иранском воздушном пространстве.

По данным агентства, регистратор полетных данных и диктофон кабины пилотов «Боинга-737» относятся к числу «самых передовых в своем роде в мире», и Тегеран не располагает средствами для их декодирования. При этом Соединенные Штаты в свою очередь отказались направить в страну необходимое оборудование для расшифровки.

В то же время Reuters сообщает, что американская компания General Electric получила разрешение от Министерства финансов США на помощь в расследовании авиакатастрофы «Боинг-737» в Иране.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции в ответ на защитную реакцию Ирана на убийство американскими военными генерала Касема Сулеймани. В ночь на среду Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о начале операции возмездия за Сулеймани. Иранские военные выпустили ракеты класса «земля — земля» по базе «Айн-аль-Асад» на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент США.

Из-за «человеческой ошибки во время кризиса, вызванного авантюризмом США» Иран сбил самолет «Международных авиалиний Украины» «Боинг-737». «Военные были на высочайшем уровне готовности» из-за обострения отношений с США, отмечают в Тегеране.

Информационная атака

Как отметил Сергей Простаков, ситуация вокруг Ирана стала наиболее сильным вызовом для международной безопасности. Экономическое и военное давление США стало поводом для начала выхода Тегерана из ядерной сделки, что повлекло за собой новые резкие заявления и угрожающие действия американского руководства.

«Информационной составляющей любого конфликта в США традиционно уделяют особое внимание. Поэтому появление в западных СМИ сведений о том, что Иран не в состоянии расшифровать «черные ящики» украинского «Боинга», может быть частью кампании по дискредитации Тегерана. При этом руководство США, несмотря на режим жестких санкций в отношении Ирана, позволило расследовать гибель «Боинга» американской компании General Electric», — пояснил Сергей Простаков.

Все это, по мнению эксперта, говорит о том, что Вашингтон настойчиво старается сфокусировать внимание аудитории подконтрольных ему медиа на том тезисе, что Иран является отсталой страной, которая не может самостоятельно расследовать причины трагедии. Кроме того, попутно внедряется и опасный стереотип, что это будет легкий соперник в случае военного конфликта с ним.

«Американцы же отвлекают внимание и от того факта, что эскалация конфликта случилась по их вине после убийства генерала Сулеймани, а в целом — осуществляют беспрецедентное давление на Иран, добиваясь от него фактически лишения суверенитета. Американцы своими агрессивными действиями стимулировали желание защититься от них оружием массового поражения, к созданию которого вплотную подошел Иран, а идея об этом есть еще у нескольких государств», — добавил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, если прекратятся провокации США и их союзников, то никакой войны на Ближнем Востоке не будет. В противном случае всем ответственным странам придется приложить немало усилий для предотвращения катастрофических сценариев.