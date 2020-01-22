Мишустин поручил до 20 февраля предложить уточнения в нацпроекты

Москва, 22 января. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству до 20 февраля представить предложения по внесению уточнений в нацпроекты для реализации тезисов, озвученных в послании президента РФ Владимира Путина. Об этом говорится в документе, который в среду был опубликован на сайте Кремля.

Ответственными за эту работу назначены министерство экономического развития РФ, а также «заинтересованные федеральные органы исполнительной власти».

«Подготовить и до 20 февраля 2020 года представить в правительство РФ предложения по уточнению единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года», — говорится в решении правительства.

Напомним, что Путин назначил главу Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на пост премьер-министра 15 января — вскоре после президентского послания Федеральному собранию, в котором были анонсированы масштабные административные реформы. Предшественник Мишустина Дмитрий Медведев стал заместителем председателя Совета безопасности РФ, а бывший заместитель главы ФНС Алексей Оверчук — вице-премьером.

При этом почти все основные посты остались за их действующими руководителями: министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и министр обороны Сергей Шойгу сохранили свои «портфели».

Глава правительства назвал основные задачи нового кабинета министров после его формирования — улучшение демографических показателей, поддержка семей с детьми, а также качественное образование и здравоохранение. Мишустин признался, что задачи перед правительством стоят непростые, однако оно приложит все силы для того, чтобы их реализовать.