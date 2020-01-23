Трое мирных сирийцев стали жертвами ракетного обстрела Алеппо

Дамаск, 23 января. Трое мирных жителей погибли из-за террористических атак в районах сирийского Алеппо. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Террористические группировки, находящиеся на западной и северо-западной окраинах города Алеппо, выпустив ракеты по его жилым кварталам, некоторые из которых приземлились в районе Аз-Захра. В результате погиб ребенок, еще две женщины были убиты и трое мужчин получили ранения в результате падения снарядов в районе Нового Алеппо.

В нашем распоряжении оказалось видео с места происшествия:

Буквально два дня назад мирный житель также погиб в результате нападения незаконных вооруженных группировок. Атака с применением гранатометов произошла в районе жилого проекта «3000» в городе Алеппо.

Террористические организации, развернутые на западной окраине Алеппо, регулярно нападают на город, а также ряд деревень и других населенных пунктов, находящихся неподалеку. Многочисленные атаки боевики унесли, как минимум, жизни одиннадцати человек, десятки пострадали, большинство из них — дети и женщины. Кроме того, частной и государственной собственности был нанесен значительный материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что власти Алеппо восстанавливают аварийные здания, пострадавшие от боевиков. В настоящий момент рабочий комитет осматривает разрушенные и потенциально аварийные помещения, которые могут представлять угрозу для жителей региона.

По словам чиновников, около 250 зданий еще не были проверены на предмет соответствия нормам безопасности, среди них есть 150 зданий, которые находятся в категории «крайне опасные». Почти все они находятся в восточных кварталах, которые долгое время находились под контролем незаконных вооруженных группировок.