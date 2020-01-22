Москва, 22 января. Владельцев объектов культурного наследия регионального и местного значения в России могут освободить от уплаты налогов на имущество организаций и на землю. Поручение Минкультуры о подготовке соответствующего законопроекта закреплено в плане законотворческой деятельности правительства России на 2020 год.

Ожидается, что размер имущественного налогового вычета будет увеличен с двух до четырех миллионов рублей. По данным издания «Парламентская газета», на сегодняшний день налог на имущество организаций не платят только владельцы объектов культурного наследия федерального значения. Из-за этого исторические усадьбы с региональным и местным статусом остаются заброшенными. Как считают эксперты, их восстановление собственникам невыгодно. Законопроект должен будет решить эту проблему.

Владельцев исторических усадеб в России частично освободят от налогов. Документ предполагает освобождение хозяев объектов культурного наследия регионального и местного значения от уплаты налога на имущество организаций, а также от земельного налога собственников тех земельных участков, где находятся исторические здания.