Эксперт Москвина назвала острой необходимостью новую идею по взысканию долгов по ЖКХ

Москва, 22 января. Все механизмы и инструменты по взысканию долгов по ЖКХ в управляющих компаниях ликвидировали, а привлечь коллекторов к сбору задолженностей — это острая необходимость. Об этом заявила журналистам в среду исполнительный директор гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.

По ее словам, это ненормальная ситуация, поскольку должники, которыми являются далеко не бедные россияне, радуются.

Москвина обратила внимание на то, что управляющие компании на сегодняшний день совершенно беспомощны, потому что с коллекторами им работать нельзя, а подать в суд на должника самостоятельно они не имеют право, сообщает телеканал «360».

«Если в ЖКХ придут коллекторы, это будет хорошо», — отреагировала эксперт на новую идею по взысканию долгов по ЖКХ.

Ранее стало известно, что в России предложили разрешить профессиональным коллекторам собирать долги по ЖКХ. Такая мера предусмотрена в новом законодательном проекте о деятельности по возврату непогашенной задолженности физлиц, сообщал «Ридус». В том случае, указывал «Царьград», если документ одобрят, то выбивать долги с злостных неплательщиков будут не только коммунальные службы.