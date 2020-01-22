Многодетная мать из Петербурга стала «Миссис Вселенная — 2020»

Москва, 22 января. Многодетная россиянка Ксения Вербицкая из Санкт-Петербурга выиграла международный конкурс красоты «Миссис Вселенная — 2020» в столице Болгарии.

Представительница России стала лучшей среди 35 конкурсанток — замужних женщин старше 40 лет.

Обладательнице титула 43 года, она работает гинекологом-эндокринологом и воспитывает четверых детей — сына и троих дочерей. Женщина занимается аргентинским танго и увлекается литературой.

В финале конкурса было несколько этапов, в рамках которых участницам предстояло показать навыки в дефиле и рассказать о себе и личных достижениях на английском языке. Россиянка исполнила известную песню в жанре кубинского болеро Besame Mucho и продемонстрировала национальный костюм, сшитый по эскизам старорусских нарядов.

«Сейчас меня переполняет гордость и радость — это очень приятное чувство», — приводит слова Вербицкой телеканал «360».

В своем Instagram женщина отметила, что благодарна за поддержку семье, друзьям, коллегам и СМИ.

Для Вербицкой эта победа не стала первой. Россиянка уже выигрывала в нескольких подобных конкурсах, в том числе, в 2019 году завоевала титул «Миссис Санкт-Петербург Классик».

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в конкурсе «Мисс мира — 2019» победу одержала 23-летняя студентка факультета психологии, представительница Ямайки Тони-Энн Сингх. Девушка получила корону от победительницы 2018 года, мексиканской модели Ванессы Понсе де Леон. Сингх рассказала, что мечтает стать врачом и настоящее время учится во Флориде.