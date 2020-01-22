Политолог Карасев пророчит ФБК Навального «Сибирь и работу на лесоповале»

Так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) скандально известного блогера Алексея Навального не гнушается сотрудничать даже с беглыми олигархами. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказали политолог Владимир Карасев и политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Законный отказ

Мосгорсуд признал законным отказ исключить ФБК из реестра иностранных агентов.

«Апелляционным определением Московского городского суда оставлено без изменения решение Замоскворецкого районного суда от 1 ноября 2019 года, которым отказано в удовлетворении административных исковых требований НКО «Фонд борьбы с коррупцией» о признании незаконным распоряжения Минюста РФ, которым ФБК включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранных агентов», — сообщает пресс-служба суда.

Еще в октябре 2019 года Министерство юстиции России внесло ФБК в перечень иноагентов. Организация ведет политическую деятельность в стране, при этом получая финансирование из других государств. Замоскворецкий суд Москвы признал законным включение ФБК в список иностранных агентов в ноябре прошлого года.

Сотрудничество с беглым олигархом

Как отметил Владимир Соловейчик, формальные требования законодательства Мосгорсуд выполнил, средства из-за рубежа ФБК действительно получал. Даже если это были средства физических, а не юридических лиц. Что до политической и моральной стороны данного вопроса, то, по мнению эксперта, достаточно одного лишь выявленного и не отрицаемого никем сотрудничества ФБК с беглым олигархом Евгением Чичваркиным для полной дискредитации в глазах всех честных и нормальных людей.

«Мы прекрасно помним, кем являлся Чичваркин в бытность свою крупнейшим бизнесменом (в просторечии — олигархом) на территории РФ, каковы были его методы ведения бизнеса, стиль и образ жизни, публичные высказывания. Он вел себя агрессивно и ненавидел нормальных и честных тружеников, составляющих большинство граждан России. Он нагло выпячивал свои богатства, как мы теперь знаем по материалам СМИ и правоохранительных органов, нажитых, мягко говоря, сомнительным образом. Более грубого нарушения человеческого достоинства и трудовых прав наемных работников, чем это имело место в структурах гражданина Чичваркина, трудно себе представить», — напомнил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, поведение Чичваркина, что в бытность его предпринимателем на территории РФ, что после бегства в Лондон демонстрирует самые отрицательные качества «нового русского буржуина», собранные наиболее выпукло и зримо. И то обстоятельство, что ФБК и Алексей Навальный не погнушались иметь дело с такого рода субъектом, по мнению Соловейчика, говорит о том, каковы моральные принципы, лежащие в основе деятельности ФБК. Они далеки от понятий «защита прав и интересов трудящихся», «честность» и «бескорыстие».

«Очевидно, что решение Мосгорсуда ничего не изменит ни в деятельности Алексея Навального, ни в деятельности его спонсора Евгения Чичваркина. Однако у нас в стране есть немало честных, но при этом политически наивных людей, думающих о Навальном хорошо. Теперь у них есть возможность пересмотреть свою точку зрения, поскольку репутация гражданина Чичваркина в народе вполне однозначна и вряд ли когда-нибудь изменится к лучшему», — заключил Владимир Соловейчик.

Необходимо принять суровые меры

Владимир Карасев надеется, что на этом дело не закончится. По его мнению, эту «ядовитую ячейку американских «партнеров» нужно уничтожить на основании российского законодательства».

«Представьте себе ситуацию, когда некие российские структуры финансируют некий американских ФБК, проплачивают митинги против Дональда Трампа, а члены этого ФБК атакуют американских полицей. Слишком гуманное у нас государство. Слишком много демократии мы позволяем подобным врагам общества. Уверен, ФБК в скором времени будет закрыт, а его руководители предстанут перед судом», — пояснил Владимир Карасев.

Политолог подчеркнул, что нельзя позволить создать в России ситуацию, подобную той, что допустил украинский президент Виктор Янукович в свое время. В итоге Украину захлестнула волна насилия, крови, и нищеты.

«Американские спецслужбы руководят всеми ключевыми ведомствами Украины. И перспектив выздоровления некогда братской советской республики просто нет. Я надеюсь на самые суровые меры, которые будут применены к так называемому «Фонду борьбы с коррупцией». Работы на лесоповале у нас много. Сибирь ждет», — заключил Владимир Карасев.

Не стоит забывать, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении ФБК и его сотрудников из-за миллиардного мошенничества. По данным следствия, сотрудники ФБК с января 2016 года по декабрь прошлого года легализовали крупную денежную сумму, полученную незаконным путем. Для отмывания этих денег они через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких кредитно-финансовых учреждений, после чего деньги были зачислены на текущие расчетные счета фонда.