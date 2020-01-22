Поклонники заявили, что Кудрявцева помолодела после удаления имплантов

Москва, 22 января. Поклонники восхитились телеведущей Лерой Кудрявцевой после операции по удалению имплантов.

Телезвезда опубликовала кадры со съемок программы «Звезды сошлись». 48-летняя знаменитость красуется в красном брючном костюме.

Хейтеры пытаются задеть Кудрявцеву после операции по удалению имплантов, задавая ей вопросы, ждать ли от нее платьев с декольте. Многие поклонники не дали звезду в обиду и обрушились на одного из злопыхателей многочисленными комментариями, пишет «Пятый канал».

Фолловеры написали под публикацией Кудрявцевой сотни комментариев с комплиментами. По их мнению, без имплантов телеведущая стала выглядеть только моложе.

«Лера, выглядишь на все сто, даже краше, чем раньше, все супер», — написала tsurgaevairina.

«Лера, как вам хорошо без имплантов! Понимаю, что комплимент так себе, но вы правда помолодели прям еще на 30 лет», — указала lapkani.

«Без груди большой намного лучше… Миниатюрно так, моложе… Легко…» — восхитилась tumakova.len.

«Лера, вы аж помолодели лет на десять минимум без этого солидного размера», — подчеркнула lilyaglzd.

«Лера, вы стали выглядеть моложе и естественнее», — добавила swetlanka_kab.

Поклонники признались, что соскучились по знаменитой ведущей и с нетерпением ждут выпуски программ с ее участием. Они также пожелали звезде здоровья и оставаться красоткой.

«Думаю, самочувствие у вас супер! Красивая женщина!» — написала b.farida277.

«Слава богу, что с вами все в порядке! Здоровья, Лера!» — пожелала novi23.80.

«Как всегда красотка с лучезарной улыбкой», — констатировала f_w_natali.

«Лерочка, вы как всегда превосходны, восхищаюсь вами. Вы большая молодец», — призналась julevnaviktor.