ФАН рассказывает о персонах нового кабмина

Глава государства Владимир Путин 21 января утвердил новый состав правительства России, который будет работать под руководством Михаила Мишустина.

Почти все самые ключевые посты остались за их действующими руководителями: министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу и министр финансов Антон Силуанов сохранили свои «портфели».

Больше всего изменения коснулись социально-экономического блока правительства. Он обновлен практически полностью. Должности потеряли Вероника Скворцова, Максим Топилин, Ольга Васильева, Максим Котюков, Павел Колобков, Владимир Мединский. Не вошли в команду Мишустина также Максим Орешкин, Александр Коновалов и Константин Носков.

В списке министров девять новых лиц. Федеральное агентство новостей узнало, чего ждут от нового правительства.

Михаил Мурашко

Новым министром здравоохранения РФ назначен Михаил Мурашко. Он сменил на этом посту Веронику Скворцову, возглавлявшую ведомство с 2012 года. Ранее Мурашко руководил Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Член комитета по охране здоровья Государственной думы РФ Николай Герасименко назвал Михаила Мурашко достойной кандидатурой на пост министра здравоохранения.

Парламентарий заметил, что у нового министра большой опыт работы в профильной сфере: Мурашко начинал работать в Екатеринбурге, дошел до поста руководителя областного здравоохранения, а затем перешел на федеральный уровень.

«Он возглавлял Росздравнадзор, это очень важно. Знает все проблемы здравоохранения, поскольку его ведомство контролировало выполнение концепций развития здравоохранения, нормативных актов», — указал депутат.

Кроме того, новый министр здравоохранения обладает высокими организаторскими способностями.

«Мурашко может заставить людей работать, объединить вокруг себя и здесь, я думаю, он как раз тот человек, который нужен», — сказал Герасименко.

Самая большая проблема в современном здравоохранении — развал первичной медицинской помощи, низкие заработные платы и нехватка кадров, особенно в первичном звене здравоохранения, констатировал собеседник ФАН.

«Здесь огромный пласт работы. Михаил Альбертович в курсе дела и имеет все характеристики, чтобы справиться с этой работой, — заверил депутат. — Пожелаем ему удачи».

Максим Решетников

Министром экономического развития РФ назначен Максим Решетников, с 2017 года занимавший пост губернатора Пермского края. Кроме родного региона Решетников успел поработать в министерстве регионального развития, в аппарате правительства, которым руководил Сергей Собянин.

Свое мнение о назначении Решетникова главой Минэкономразвития в беседе с ФАН высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

«В любом случае Максим Решетников лучше, чем Максим Орешкин, — уверен парламентарий. — Мне надоело, когда у нас экономикой руководят не производственники, а финансисты или налоговики… Кто угодно, но не те люди, которые что-то понимают в производственном процессе. Поэтому у нас экономика стоит на нуле или даже наоборот опускается все ниже и ниже. А министерство экономического развития стало абсолютно ненужным, потому что оно, кроме как прогнозами, ничем не занимается. Управлением экономикой оно просто никогда не занималось!»

По мнению собеседника ФАН, ранее данное ведомство строило прогнозы, которые никогда не сбывались.

«Я с Решетниковым был в прошлом году на экономическом форуме и слышал на одной из площадок его выступление. Он произвел на меня впечатление человека сведущего о делах в экономике и компетентного. Разговор шел о госзакупках, и он досконально разложил, почему все наши целевые программы выполняются так плохо, и почти не выполняются первое полугодие любого года», — рассказал Арефьев.

Депутат полагает, что назначение Решетникова главой ведомства было правильным решением.

«Приветствую это назначение. В экономике либо должны работать производственники, либо губернаторы, которые своими руками уже пощупали, что такое экономика, для чего она нужна и как ее возрождать. Я думаю, что у него, вполне возможно, что-то получится», — подытожил Николай Арефьев.

Максут Шадаев

Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначен Максут Шадаев, ранее занимавший должность вице-президента по цифровым платформам ПАО «Ростелеком». Он участвовал в создании популярного сайта «Госуслуги». Кроме того, именно Шадаев запустил транспортную карту «Стрелка» — подмосковный аналог «Тройки».

Федеральное агентство новостей обсудило данное назначение с сооснователем «Лаборатории Касперского», предпринимателем, президентом группы InfoWatch Натальей Касперской.

В беседе с ФАН она отметила, что пока рано комментировать данное назначение. «Посмотрим, будем работать», — сказала она. При этом Касперская рассказала, чего лично она ждет от нового министра.

«В первую очередь хотелось бы реализации программ цифровой экономики — чтобы она запустилась, и министр бы этому способствовал. Ну, и укрепления взаимоотношений с отраслью», — заявила Касперская.

Также в беседе с ФАН новое назначение оценил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

«Он многоопытный человек. Возлагаю большие надежды», — заявил депутат, отметив, что перемещение председателя комитета [Леонида Левина. — Прим. ФАН] на высокую позицию заместителя начальника аппарата правительства тоже не может не радовать.

Боярский также высказался по поводу нового состава правительства в целом.

«Мне кажется, что это очень для всех нас хорошее развитие событий. И вообще очень положительно отношусь к новому составу правительства. Уверен, что партия «Единая Россия» и ее фракция в Госдуме будет налаживать с правительством конструктивное взаимодействие, направленное на выполнение поручения президента, которые он озвучил в послании», — уверен первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи ГД РФ.

Валерий Фальков

Новым министром науки и высшего образования назначен Валерий Фальков. Он занял пост руководителя ведомства, сменив Михаила Котюкова. До этого Фальков возглавлял Тюменский государственный университет.

Ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев позитивно оценил назначение Фалькова на пост руководителя ведомства. По мнению главы КФУ, Фальков может успешно справиться с задачами, поставленными перед министерством.

«На мой взгляд, легко оценить его по тем проектам, которые он смог внедрить в Тюменском государственном университете. А это прорывные проекты. Напомню, Валерий Фальков успешно реализовал в ТГУ индивидуальную образовательную траекторию», — отметил Фалалеев.

Индивидуальная образовательная траектория — это персональный путь реализации личностного потенциала каждого студента в образовании.

«Это то, о чем вузы и ректораты говорят давно, но реальная реализация этой концепции осложняется теми законодательными актами, которые существуют, в том числе правилами приема на первый курс. Законодательных ограничений много», — констатировал глава Крымского федерального университета.

Однако Фалькову удалось успешно преодолеть бюрократические препоны.

«Он готов на эксперимент, ставит амбициозные цели и может их достигать даже в рамках ограничений», — подчеркнул Андрей Фалалеев.

Сергей Кравцов

Ольгу Васильеву на посту министра просвещения РФ сменил Сергей Кравцов — бывший руководитель Рособрнадзора. Ранее Кравцов возглавлял Федеральный центр тестирования — организацию, разрабатывающую процедуры проведения ЕГЭ и ОГЭ.

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, разработчик и автор адаптивной модели школы Евгений Ямбург поделился своими впечатлениями от работы с новым министром.

«С Сергеем Кравцовым я взаимодействовал в течение последних пяти лет, и эта работа была очень конструктивной. Помимо своей собственной школы у меня есть проект «УчимЗнаем» — Заботливая Школа». Это обучение в госпиталях детей, имеющих угрожающий для жизни диагноз: онкология, гемодиализ и так далее. В Москве это и Центр им. Рогачева, и детская республиканская больница, и морозовская больница», — рассказал Ямбург.

Однако реализации проекта мешал ряд административных барьеров. Так, властям нужно было принимать решения, прямо скажем, нарушающие межведомственное взаимодействие, добавил заслуженный педагог.

В частности, необходимо было выделить средства на обучение в московских больницах детей, которые не имеют московской прописки, а также дать им возможность сдавать экзамены в столице, что противоречит действующему законодательству.

«Казалось бы, Рособрнадзор должен был все это пресечь. Напротив, работа шла при полном контакте с Кравцовым. Он приезжал к нам, поддержка была полная, хотя до сих пор не урегулировано законодательство на уровне России. Надзорные органы объявили надзорные каникулы, чтобы никто не мешал развитию этого благородного дела», — с благодарностью вспоминает Ямбург.

В настоящее время административное творчество такое же важное, как и содержательное, отметил педагог.

«Без поддержки управленцев мы, педагоги, доктора наук, академики, ничего бы не сделали. И это сотрудничество продолжается, из чего я делаю вывод, что этот человек относится к работе не формально, готов к конструктивным решениям сложных, запутанных вопросов, которые иногда мешают обучению, воспитанию и развитию детей. Полагаю, и в других вопросах он будет конструктивен», — заключил Ямбург.

Назначение Сергея Кравцова также прокомментировал известный российский журналист, публицист и политолог Анатолий Вассерман. Он заявил, что новый министр просвещения на посту главы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки проявил себя «крайним формалистом».

«Я очень опасаюсь, что от тех реформ, что успела провести Васильева (предыдущий глава Минпроса. — Прим. ФАН), точнее контрреформ, начнется откат снова к либерализму, — посетовал он. — Но все-таки надеюсь, что Кравцов был формалистом не столько по зову сердца, сколько по служебным обязанностям. Сама структура Рособрнадзора — это структура, проверяющая в большей степени форму, нежели содержание».

Антон Котяков

Министром труда и социальной защиты РФ назначен замминистра финансов Антон Котяков. Во главе ведомства он сменил Максима Топилина.

Котяков занимал пост министра экономики и финансов Московской области. С 4 мая 2017 года был заместителем министра финансов РФ Антона Силуанова.

Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев считает, что назначение Антона Котякова отвечает новым амбициозным задачам по борьбе с бедностью.

«Антон Котяков в последнее время отвечал в Минфине за социальные расходы. Поэтому я думаю, что он человек высокопрофессиональный, хорошо информированный. Он, что называется, изнутри знает, какие есть финансовые резервы для выполнения поставленных президентом задач в социальной сфере», — рассказал Михаил Терентьев в интервью Федеральному агентству новостей.

По его мнению, не стоит сравнивать Антона Котякова с его предшественником на этом посту — Максимом Топилиным.

«Каждый новый этап развития общества, экономики страны требует решения новых поставленных задач. На предыдущем этапе Топилин хорошо справлялся со своими обязанностями. Теперь поставлены более амбициозные задачи», — отметил депутат.

От новой команды ведомства в Госдуме ждут продолжения конструктивной работы.

«Я лично надеюсь, что новый министр труда и социальной защиты обратит внимание на развитие вопросов санаторно-курортного лечения для людей с инвалидностью. Обратит внимание на вопросы повышения технических средств реабилитации инвалидов, их трудоустройства», — резюмировал собеседник ФАН.

Ольга Любимова

Министром культуры РФ назначена Ольга Любимова. Она сменила на этом посту Владимира Мединского, который возглавлял ведомство с 21 мая 2012 года.

В 2015 году Ольга Любимова занимала должность советника руководителя департамента кинематографии Минкультуры. С 2016 по 2018 года являлась заместителем директора дирекции социальных и публицистических программ Первого канала. 17 января 2018 года была назначена руководителем департамента кинематографии Министерства культуры РФ.

Анатолий Вассерман хоть и посетовал, что ушел Мединский, тем не менее с оптимизмом встретил назначение Любимовой.

«По счастью, Любимова, пришедшая на смену Мединскому, судя по тому, как она пыталась заставить наше кино хотя бы на «пинковой тяге» двигаться в сторону интересов зрителей, наверное, подходит для этой работы не меньше Мединского, — отметил он. — По крайней мере, я на это очень надеюсь».

Новый министр культуры Ольга Любимова начинала свою профессиональную деятельность в качестве православного публициста и режиссера.

Однако, как отметил в интервью Федеральному агентству новостей священник Всеволод Чаплин, Любимова давно уже не проявляла себя в религиозной сфере.

«Есть мнение, что в последнее время Ольга Любимова стала скептически относиться к православию. Я не могу этого подтвердить, могу лишь отметить, что в области кинополитики в последнее время были довольно странные вещи. Можно вспомнить историю с фильмом «Матильда», или избыточное государственное финансирование в сфере экспериментального кино», — сказал собеседник ФАН.

Отец Всеволод выразил надежду, что теперь эта ситуация исправится. По его словам, Ольга Любимова — умный человек, сильная личность.

«У нее потрясающая семейная родословная, — отметил священник. — Весь вопрос в том, насколько она сможет избежать тех ошибок, которые, на мой взгляд, сильно повредили ее предшественнику Владимиру Мединскому. В частности, это интриги различных звезд в сфере культуры, которые на официальных приемах могут подойти к министру и пролобировать свои узкогрупповые интересы. Все же министр должен стоять «над схваткой» в таких вопросах».

Константин Чуйченко

Министром юстиции РФ назначен Константин Чуйченко, ранее занимавший должность заместителя председателя правительства России — руководителя аппарата правительства.

Чуйченко, как и президент РФ — выходец из спецслужб. Новый глава Минюста окончил Краснознаменный институт Комитета государственной безопасности СССР им. Ю. В. Андропова [сейчас — Академия внешней разведки] и проходил краткосрочную стажировку в Германии.

Федеральное агентство новостей обсудило данное назначение с первым заместителем председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Вячеславом Лысаковым.

«Время покажет. Чуйченко – опытный профессионал, но мне замена Коновалова не совсем ясна, — отметил он. — Коновалов не участвовал ни в одном из скандалов. Был одним из немногих министров, на которого не было никакой компрометирующей информации. Он был равноудален от всех. Мне кажется, что он выполнял свои обязанности достойно и профессионально. Здесь, видимо, есть какие-то скрытые причины».

Собеседник ФАН допускает, что статус, который был у Чуйченко до его перевода, требовал адекватного места. «Потому что руководитель аппарата правительства — фигура, которая, фактически, идет сразу после премьера, — считает Лысаков. — Поэтому, конечно, это должна была быть должность не менее министра. Он был инициатор и реализатор идеи законодательной гильотины, он начал этот процесс. И это учитывалось при его назначении. Он должен обеспечить юридическую составляющую политической перезагрузки».

Депутат надеется, что Чуйченко сохранит и, возможно, — усилит стиль профессионального ведения управления ведомством.

«У него есть для этого серьезные административные ресурсы. Чуйченко — человек с достаточно содержательной биографией, имеющий серьезный опыт. Я думаю, что он, несомненно, справится с этой работой», — подытожил Лысаков.

Олег Матыцин

Пост министра спорта РФ занял Олег Матыцин, президент Международной федерации студенческого спорта (FISU), почетный президент Российского спортивного студенческого союза. На этом посту он сменил Павла Колобкова.

Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус выразил надежду на реальные изменения в российском спорте в связи с приходом нового министра.

«Я взаимодействовал с Олегом Матыциным раньше. Последний раз это было на полях международного форума WADA, — рассказал Ганус. — Мне кажется, понимание антидопинговой проблематики у нас совпадает. Более того, хочу сказать, что Олег Матыцин обладает высоким капиталом доверия в международной спортивной антидопинговой среде».

Так, Матыцин был второй раз переизбран руководителем Международной федерации университетского спорта.

«Нам нужны новые лидеры в спорте, и Матыцин является таковым. Он обладает капиталом доверия и в международной среде, и среди спортсменов. В ситуации кризиса в российском спорте, конечно, нам нужен министр, который сможет привлечь, мобилизовать спортсменов, чтобы они не смотрели по сторонам», — подчеркнул глава РУСАДА.

Российскому спортивному сообществу необходима интеграция всех заинтересованных лиц: спортивных федераций, РУСАДА, спорстменов.

«Я ожидаю не косметической, внешней интеграции, а реального взаимодействия, которое действительно будет приносить определенную ценность нашему спорту и способствовать его выходу из кризиса. Сейчас важны не показные мероприятия, а реальные изменения», — подчеркнул Юрий Ганус.

По словам Гануса, Матыцин способен на такие изменения.