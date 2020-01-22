Выступление Гусевой без юбки вызвало ажиотаж в соцсетях

Москва, 22 января. Актриса театра и кино, певица Екатерина Гусева появилась на сцене в не совсем привычном для нее образе. Фанаты артистки решили, что кто-то украл у нее перед выступлением юбку.

Известная актриса приняла участие в концерте, посвященном творчеству Владимира Высоцкого. На сцену 43-летняя Гусева вышла в жакете, колготках в сетку и без юбки, тем самым продемонстрировав зрителям отличную форму.

Снимки с выступления певицы появились в социальной сети Instagram и, судя по комментариям, вызвали большой ажиотаж. Подавляющее большинство интернет-пользователей осыпали Гусеву комплиментами, особое внимание обратив на стройные ноги артистки.

«Очень сексуально», — считает johnny_sakura.

«В любом образе прекрасна!!!» — отметила voronovair.5.

«Такие красивые ножки», — подчеркнул barenkovkonstantin.

Нашлись, однако, и те, кто счел наряд Гусевой излишне вызывающим.

«А что, теперь на сцене в одним колготках принято выступать? Обожаю эту актрису, но как-то пошловато», — высказалась gemoglabin1984.

Некоторые комментаторы в шутку решили, что одна из составляющих костюма попросту пропала перед выходом артистки на сцену.

«Костюмеры юбку свистнули», — предположила vel33ya.

В целом, неожиданный образ Гусевой привел интернет-пользователей в восторг. Они пожелали артистке вдохновения, новых выступлений и отметили, что ей все в творческом плане по плечу.

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