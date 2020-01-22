Миронов считает, что с Кравцовым образование в России ждут не лучшие времена

С назначенным министром просвещения России Сергеем Кравцовым образование в стране ждут не лучшие времена. Такое мнение озвучил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Миронов прокомментировал новый состав правительства, который был озвучен во вторник.

«Вызывает только тревогу одно кадровое назначение: я имею в виду министра образования Кравцова. Это идеолог, апологет ЕГЭ. Сегодня уже со второго класса детишек начинают мучить», — заметил Миронов.

По его словам, Кравцов — это человек, который считает, что «полицейский террор в режиме антитеррора для наших детей — это то, что надо».

«Семь лет работает комиссия, которая занимается поиском утечек данных ЕГЭ. Мы с вами об этом знаем — журналисты, пишите — но только эта комиссия ни разу никого не поймала за руку», — добавил Миронов.

Парламентарий также указал, что данное назначение «очень тревожное», и ему жаль Ольгу Васильеву.

«Боюсь, что с этим министром наше образование ждут не лучшие времена. Может быть, я ошибаюсь. Хотелось бы. Но поживем — увидим», — сказал Миронов.

При этом в целом на обновление правительства глава «Справедливой России» отреагировал позитивно.

«Наверняка вы обратили внимание, так уж получилось, из 30 вице-премьеров и министров ровно половина на новенького — 50%. Это хорошая ротация. С одной стороны — радует, что такие министры, прежде всего силового блока, как министр иностранных дел Сергей Лавров, как министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу, как министр внутренних дел, как министр по чрезвычайным ситуациям, остаются. Президентский блок остается. Это хорошо», — поделился Миронов.

Он также рассказал, что порадовался за Дмитрия Кобылкина, сохранившего пост министра природных ресурсов и экологии, Дениса Мантурова, переназначенного на должность министра промышленности и торговли, а также Александра Новака, оставшегося на должности министра энергетики.

«Что касается новых вице-премьеров и министров — в целом представляется, что очень дееспособная и профессиональная команда подобрана новым председателем правительства [Михаилом] Мишустиным», — отметил парламентарий.

Особое внимание он уделил назначению вице-премьером Виктории Абрамченко, так как она «суперпрофессионал», «очень ответственный и болеющий за свое дело» человек. Также он указал на выбор Антона Котякова на пост министра труда и социальной защиты.