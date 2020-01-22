Генсек ЛАГ раскритиковал меркантильные интересы Германии в Ливии

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмад Абу Гейт назвал прошедшую берлинскую конференцию по Ливии попыткой реализации своих экономических интересов в стране.

После прошедшей ливийской конференции в столице Германии политические деятели продолжают выступать с критикой встречи. Накануне генеральный секретарь ЛАГ Ахмад Абу Гейт прокомментировал кризисную ситуацию в стране и цели, которые преследуют европейские государства в Ливии.

«На протяжении нескольких лет иностранные государства предпринимают шаги по разрешению ливийского кризиса: Франция, Италия и Россия проводили конференции для обсуждения этой проблемы. Однако в последние 5 месяцев Германия проявляет интерес к ливийскому вопросу, поскольку понимает, что существует конкуренция между Францией и Италией за экономическое влияние в Ливии», — сообщил генсек ЛАГ.

Политик отметил, что в течение последнего времени кризис в Ливии нарастает во многом из-за турецкой интервенции, которая грозит усугубить конфронтацию в стране. Отметим, что с начала января Анкара стала отправлять своих военных для ведения боевых действий на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС), которое поддерживает находящиеся в республике бандформирования. Вместе с тем Турция переправляет в помощь бандитам сирийских боевиков, вооружение и военную технику.

Напомним, что конференция в Берлине прошла 19 января. На нее прибыли две противоборствующие стороны: фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и глава нелегитимного ПНС Ливии Файез Саррадж. Однако существенных сдвигов по возвращению мира встреча не принесла — между сторонами даже не произошло диалога. В итоге составленный Организацией объединенных наций договор в большей степени стал попыткой Запада навязать свои условия африканской стране.

Между тем в Ливии продолжается режим прекращения огня, начатый в полночь 12 января по инициативе России. Это решение так же поддержала Турция. Впоследствии в Москву прибыли Халифа Хафтара и Файез Саррадж. Сторонам предложили подписать мирный договор, который Саррадж подписал, а Хафтар попросил дать ему время на принятие решения. Это связано с тем, что за военачальником стоит основная часть Ливии, и ему необходимо заручиться поддержкой своего народа и племен.