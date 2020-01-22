Политолог Захаров заявил, что «оппозицию» в РФ используют как «пехоту» против власти

Москва, 22 января. Политолог, публицист, руководитель АНО «Евразийский Институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров призвал ужесточить законодательство в отношении участников и организаторов несанкционированных митингов и акций в России, учитывая международную ситуацию в условиях развязанной информационной войны против РФ.

«Оппозицию в нашей стране используют как «пехоту» против власти, для раскачивания страны. Поэтому для защиты национальных интересов, государственного строя и спокойствия граждан это оправдано и востребовано», — объяснил эксперт.

По мнению Захарова, необходимо сделать так, чтоб организаторы беспорядков были в курсе, что их ждет суровое наказание и большой штраф, пишет «НьюИнформ».

Как считает эксперт, это один из способов пресечения попыток организовать Майдан и революцию в стране.

Напомним, незаконные акции устроили прошедшим летом в Москве в преддверии выборов в Московскую городскую думу сторонники и протеже скандального блогера Алексея Навального. После того, как их не допустили до выборов в столичный парламент на абсолютно законных основаниях на фоне превышения порога брака в собранных за них подписях, так называемые оппозиционеры решили надавить на избиркомы, устраивая несанкционированные сходки.

Участники акций в столице бросали в сотрудников правоохранительных органов камни, бутылки и другие опасные предметы, нападали с перцовыми баллончиками. Всего силовики на протяжении нескольких акций задержали примерно 1,7 тысячи агрессивно настроенных провокаторов. Следствие возбудило уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.