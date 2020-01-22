В SuperJob рассказали, как часто можно менять работу 

Москва, 22 января. На российском рынке труда много людей, которые занимаются не своим делом, они находятся в поиске своей ниши и часто меняют работу, рассказал основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров.
По его словам, таких людей принято называть «карьерными кочевниками». Специалист уточнил, что постоянный поиск и смена работы — нормальное явление, если речь идет о людях моложе 25 лет.
«Если человек и в 40 лет не может определиться со своим призванием, то у него уже мало шансов добиться успеха. Человек, нашедший себя, не кочует — он поднимается вверх по карьерной лестнице или развивается в рамках своей специальности, приобретая богатый жизненный опыт и знания», — считает Захаров.
В эфире программы «ОТРажение» на телеканале ОТР, он объяснил, что около 60% получивших диплом вуза россиян ни одного дня не проработали по профессии.
«Те из студентов, кто уже на втором курсе начал проходить стажировку по выбранной профессии и искать подработки в рамках своей специальности, по окончании ВУЗа обогнали своих сокурсников не на пять лет, а навсегда», — уточнил он.
Эксперт рассказал, как часто можно менять работу, чтобы это воспринималось работодателем как нормальное явление. Он добавил, что люди до 25 лет могут менять место работы по три раза в год, и это будет нормально, так как молодежь ищет себя.
«Но на каждом карьерном этапе движение вверх занимает все большее количество времени. Если в 40 лет человек раз в год меняет место работы — конечно, это воспринимается странно, ведь невозможно ничего значимого сделать за год в большой организации на руководящей должности», — подчеркнул он.