Сирия, 22 января. Джихадисты «Тахрир аш-Шам» готовят контратаку в Идлибе. Нападения неизвестных в Даръа продолжаются - пострадали два человека. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят удары по базам и линиям обороны боевиков на юго-западе Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обменялись ударами с джихадистами в Латакии и Идлибе, по неподтвержденным данным, потеряли пять человек.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: открыла огонь по позициям сирийской армии в Латакии, якобы убила 5 военнослужащих.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: продолжает обстреливать жилые кварталы на окраинах города Алеппо.

Провинция Латакия

Боевики обстреляли из противотанковых установок позиции Сирийской арабской армии (САА) на фронте у города Атыр в районе Туркоманских гор на севере провинции. Как сообщают медиаресурсы «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», в результате обстрела погибли пять бойцов САА, однако официальные источники не подтверждают потерь со стороны САА. Правительственные силы открыли ответный огонь по опорным пунктам боевиков в районе поселка Тардин.

Провинция Алеппо

Подразделения правительственных сил, дислоцированные у дамбы Шугадила, провели артиллерийский обстрел позиций джихадистов у деревни Халса на юге провинции Алеппо, как передает агентство Step News. Артиллерия союзных САА иранских отрядов Корпуса Стражей Исламской революции работала по укрытиям «Тахрир аш-Шам» у деревень Хан-Асаль и Кафр-Наха. С воздуха ВВС Сирии также наносят точечные удары по укрепленным районам радикалов у населенных пунктов Бишкатин и Аль-Атариб.

Как сообщает РИА Новости, джихадисты «Джебхат ан-Нусры»1 (возглавляет альянса «Тахрир аш-Шам») не прекращают обстрелы населенного пункта Аз-Захра на окраине Алеппо. Вчера вечером радикалы уже обстреляли районы Нового Алеппо, в результате чего пострадали две женщины и ребенок.

Провинция Даръа

Агентство Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает о нападении неизвестных боевиков в районе поселка Джассим на юге провинции. По сообщениям местных источников ресурса, боевики выстрелили в юношу 18 лет, после чего его в срочном порядке доставили в больницу в Дамаск. Сейчас он находится в стабильном состоянии под наблюдением медиков. Информации о мотивах стрельбы не поступало, пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за покушение. Источники также сообщили, что в городе Бусра аль-Харири был убит врач в результате подрыва самодельного взрывного устройства, установленного перед клиникой, в которой он работал.

Провинция Идлиб

На юге провинции продолжается серия боевых вылетов ВВС Сирии. Как сообщает новостное агентство Step News, после перерыва сирийская авиация продолжила наносить точечные удары по линиям обороны радикалов «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» в районе города Кафр-Рума. На земле отряды правительственных сил обстреливают из ракетных установок укрепления джихадистов у поселений Канда, Мараанд и в предместьях города Маарет-ан-Нуман, как передает медиаресурс Step News.

Разведка САА сообщила о передвижениях террористов в районе населенных пунктов Ад-Дана и Турманин на севере провинции. По данным источников Федерального агентства новостей, террористы готовятся к новой атаке на правительственных сил в идлибской зоне деэскалации. Скопления радикалов также были замечены к западу от Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.