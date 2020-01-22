Путин прибыл в Липецкую область для обсуждения социальных вопросов

Липецк, 22 января. Президент России Владимир Путин прибыл в Липецкую область, где ознакомится с объектами социальной инфраструктуры Усманского района.

В ходе рабочего визита глава государства также проведет встречу с представителями общественности, на которой будут обсуждаться инициативы по социальной поддержке граждан, озвученные 15 января в послании Федеральному собранию.

Эта региональная поездка станет для Путина первым мероприятием, посвященным теме социальных вопросов, после того, как 21 января он утвердил новый состав правительства, в котором существенно обновился социальный блок.

В послании Федеральному собранию президент назвал 2020 год рубежным для России. Он отметил, что в обществе четко обозначился запрос на перемены, и перед страной стоят исторические задачи, направленные на изменение жизни граждан к лучшему.

Среди мер соцподдержки россиян Путин назвал продление программы материнского капитала и увеличение суммы этой выплаты, реализацию социальных контрактов, повышение оплаты труда учителей и увеличение количества бюджетных мест в вузах.

Президент подчеркнул, что граждане должны чувствовать результат.