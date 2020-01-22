Лиза и Гарри Галкины накормили Пугачеву «жабами в тесте»

Москва, 22 января. Дети артистов Аллы Пугачевой и Максима Галкина, шестилетние двойняшки Лиза и Гарри, приготовили необычное блюдо – «жабы в тесте». Творение детей показал в Instagram Stories их отец.

Рецепт интересного угощения дети, по всей видимости, подсмотрели в поваренной книге для фанатов истории о юном волшебнике Гарри Поттере. Галкин в шутку поинтересовался у двойняшек, а не зелья ли они по ней варят.

В ответ Лиза и Гарри настоятельно попросили родителей уйти в другую комнату из-за непонравившегося им запаха, который источало блюдо.

«Это невкусно, это ужасно пахнет. Это жабы в тесте, чтобы спать», — объяснили дети.

Пугачеву неаппетитный аромат, судя по видео, не испугал. Она пожелала попробовать «кулинарный шедевр» и попросила детей накормить ее им.

«Мама, мама, это невкусно», — воззвала к артистке Лиза. «Зато посплю», — ответила ей Пугачева.

Двойняшки появились в семье Пугачевой и Галкина в 2013 году от суррогатной матери. Фанаты предполагают, что вскоре они отправятся в школу. СМИ сообщали, что артисты уже рассмотрели различные варианты, сравнили образовательные программы. В итоге звездной паре больше всего понравилась одна из самых дорогих российских школ — Первая Московская гимназия.

Галкин часто публикует в своих соцсетях кадры семейной хроники, в основном в объектив попадают двойняшки. Недавно телеведущий показал, как Лиза решила вжиться в роль телевизионного диктора. Встав в кухонный шкаф со стеклянными дверцами, она изобразила ведущую и объявила, что Галкин и Пугачева — «хорошая парочка».