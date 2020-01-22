Депутат Неверов назвал обновление правительства ответом на запрос общества 

Значительное обновление состава правительства — это ответ на запрос общества. Такую позицию озвучил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Неверов прокомментировал новый состав правительства России, который был озвучен накануне.

«Сформирован новый состав правительства. Мы видим значительное обновление. Это ответ на запрос общества на появление во власти новых лиц», — выразил мнение депутат.

Он обратил внимание, что в ходе проведенных ранее консультаций с председателем правительства Михаилом Мишустиным парламентарии высказывали ряд замечаний по отдельным ведомствам, и они были учтены.

«Новому составу правительства требуется более динамичная работа, основанная на той базе, которая была сформирована в непростых условиях правительством предыдущим. Со стороны фракции «Единая Россия» и депутатского корпуса, я уверен, будет оперативно выстроена работа с новым кабинетом министров. Конструктивная работа, направленная на решение задач, обозначенных президентом», — добавил собеседник ФАН.

Парламентарий отметил, что он и его коллеги готовы трудиться.