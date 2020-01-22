Ирак может поставить крест на ближневосточных планах США

Москва, 22 января. Убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде стало последней каплей для Ирака, который после этого сразу же потребовал вывода американских войск. Об этом в среду заявил член экспертного совета «Офицеры России», доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Он обратил внимание на то, что, убив иранского генерала на территории чужой страны, США фактически подставили Ирак, ведь принимающая сторона обязана гарантировать безопасность иностранным гостям. Действия американцев так возмутили Ирак, что национальный парламент сразу же принял решение о выводе контингента США. В настоящее время правительство страны начинает реализацию механизма, который должен освободить республику от иностранного военного присутствия.

«Ирак объявит ультиматум США по выводу войск на площадках ООН, ОБСЕ, а также на ближневосточных и межрегиональных платформах. Аргумент неопровержимый – оснований остаться на территории суверенной страны нет», — пояснил Перенджиев «Экономике сегодня».

Эксперт выразил уверенность, что США попытаются этому воспрепятствовать, ведь уход из Ирака, где американские силы находятся со времен вторжения 2003 года, не только сулит Вашингтону имиджевые потери в глазах всего мира, но и грозит сильным сокращением влияния на регион.

Перенджиев не исключает, что вывод американских войск из Ирака послужит прецедентом. Следующими на очереди могут оказаться другие страны Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки. И тогда Соединенные Штаты потеряют глобальное безграничное влияние, которым они сегодня пользуются.

Напомним, что 3 января ВВС США нанесли удар по аэропорту Багдада, в результате чего был убит командующий иранским спецназом «Аль Кудс» генерал Касем Сулеймани. После этого власти Ирана объявили об операции «Мученик Сулеймани», целью которой стала борьба и американской интервенцией в регионе, а власти Ирака потребовали от Вашингтона вывода войск. Белый дом ответил отказом, заявив, что такие планы он даже не рассматривает.