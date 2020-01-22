Малькевич заявил, что Россия может возглавить борьбу за права человека во всем мире  

Москва, 22 января. Борьбу за права человека во всем мире может возглавить Россия, заявил член Общественной палаты РФ и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич по итогам конференции по свободе слова в Берлине. Об этом говорится на сайте Общественной палаты РФ.

20 января в столице Германии прошло первое в 2020 году заседание Европейского пресс-клуба, организованного Прусским обществом Германии. Малькевич в рамках мероприятия стал сомодератором круглого стола «Свобода слова в социальных сетях». Он выступил с докладом «Свобода слова в социальных сетях: миф или новая цель для гражданского общества?». Ключевое внимание в выступлении политика было уделено лидерам цензуры — Facebook и Twitter. Он напомнил, что нарушений со стороны этих социальных сетей много. Это и встроенные в программное обеспечение шпионские установки, нарушение хранения персональных данных пользователей, утечка данных. Кроме того, Малькевич упомянул блокировку пользователей, групп, чатов.

«Цензура западных соцсетей и новых медиа касается людей по всему миру — пользователи страдают в Америке, Африке, Прибалтике, Европе. Термин hate speech применяется вольно. При желании под «языком вражды» можно воспринимать даже высказывания типа «ты некрасивый». Можно дойти и до того, что оскорблением будет считаться обращение к тебе представителя другой национальности или страны», — подчеркнул Александр Малькевич.

Политик подчеркнул, что борьбу за права человека во всем мире может возглавить Россия.