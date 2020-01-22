Совфед назначил Краснова генеральным прокурором

Москва, 22 января. Совет Федерации России назначил заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова на должность генерального прокурора.

За его кандидатуру проголосовали единогласно 163 сенатора.

Отмечается, что Краснов принял присягу при вступлении на должность генерального прокурора России.

В понедельник Кремль объявил, что президент России Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Игоря Краснова на должность генерального прокурора России. Юрий Чайка, который занимал пост генпрокурора с 2006 года, освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Краснов начал карьеру следователя в 1997 году, а в 2016 году он был назначен помощником главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он принимал участие в расследовании ряда громких дел, в том числе покушения на Анатолия Чубайса, убийств политика Бориса Немцова и адвоката Станислава Маркелова.