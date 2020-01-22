Продюсер Сазыкина рассказала, как рыжий «Иванушка» бросил пить после «явления богородицы»

Москва, 22 января. Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов долгие годы страдал от проблем с алкоголем, побороть эту зависимость смог только тогда, когда ему привиделась богородица. Об этом заявила музыкальный продюсер Леся Сазыкина.

По ее словам, с известным артистом она познакомилась еще в 1997 году. В то время девушке было всего 17 лет. Сазыкина утверждает, что с тех самых пор продолжается их тайный роман с певцом, от которого девушка родила сына.

Продюсер рассказала, что Григорьев-Аполлонов в свое время употреблял алкоголь в больших количествах, однако в какой-то момент смог одуматься. По ее словам, бросил пить музыкант после «явления богородицы».

«Остановился он только тогда, когда ему привиделась богородица и сказала: «Будешь пить — это кончится плохо». С этого момента пить он перестал и стал очень верующим», — цитирует девушку KP.Ru.

Сазыкина уточнила, что проблемы с алкоголем были у всех участников группы. Первым смог бороть зависимость Кирилл Андреев, который пьяным ввязывался в драки.

Отметим, что 2019 год, как и предыдущий, выдался для «рыжего из Иванушек» весьма тяжелым. Его супруга Марина Банкова ушла к 27-летнему форварду подмосковных «Химок» Андрею Зубкову. Пара в течение длительного времени скрывала кризис в отношениях. Солист «Иванушек» и его жена прожили в браке более 15 лет. За это время у них родилось двое детей.

Изначально друзья пары думали, что отношения с игроком — всего лишь легкая небольшая интрижка. Однако девушка познакомила форварда с 15-летним Иваном и 11-летним Артемием, а позже переехала к баскетболисту.

Супруги расстались весной прошлого года, а в декабре состоялась свадьба Банковой и Зубкова. Недавно в новой семье на свет появился мальчик.