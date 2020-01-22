Киев, 22 января. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня соборности, который отмечается 22 января в честь провозглашения объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в 1919 году. Видео обращения опубликовала пресс-служба президента Украины.

В ролике Зеленский говорит, что шанс на создание объединенной Украины тогда был быстро утрачен из-за «амбиций тогдашних политиков», помешавших единству в делах, а не только на словах. По мнению главы государства, история должна научить украинцев тому, что они обладают силой, только будучи едиными.

Президент указал на бурную реакцию общественности на его новогоднее поздравление, где он поднимал эту тему. Зеленский уточнил, что украинцы должны объединиться вокруг «простых и понятных по всей стране ценностей».

«Ценности добродетели и порядочности. Воспитанности и толерантности. Ценности свободы и демократии. Желание экономического благополучия и процветания. Желание быть состоятельным. Ценности уважения к закону, частной собственности и уважения друг к другу», — подчеркнул он.

Зеленский назвал характеристики «идеального» украинца. По его мнению, украинец — это тот, кто живет по закону, готов защитить родную землю и является образцом для постсоветского пространства в защите своих прав.