Ученые обнаружили сходство Земли со спутником Юпитера

Москва, 22 января. Подземные океаны, находящиеся под поверхностью спутника Юпитера Европы, могут иметь сходный солевой состав с океанами на Земле. К такому выводу пришли ученые, обнаружившие хлорид натрия (соль) на поверхности ледяной луны.

Спутник Юпитера покрыт слоем льда, под поверхностью которого существует жидкий океан. Его солевой состав оказался очень похожим на тот, что имеют океаны Земли, и этот факт, считают американские ученые, указывает на возможное существование жизни на Европе. Исследователи полагают, что между океанами могут быть найдены и другие сходства.

Четыре различных наблюдения за Европой, сделанные с мая по август 2017 года с помощью космического телескопа Hubble и наземного инфракрасного сканирования света, показали, что на поверхности спутника есть желтые структуры, которые оказались скоплениями хлорида натрия — обыкновенной пищевой соли. Однако они не позволили наверняка определить, поступила ли она из подземных океанов Европы.

Из полученных снимков ученые смогли понять, что хлорид натрия появляется из так называемых «областей хаоса» Европы — геологически молодых участков на ее поверхности. Вещество в этих районах может подниматься из подземных океанов спутника.

Аналогичного мнения придерживаются в американском космическом ведомстве NASA, передает Planet Today.

Ученые отмечают, что вопрос о химическом составе океанов Европы является важным и требует быстрого ответа, поскольку может дать миру представление о том, может ли спутник быть хозяином внеземных микроорганизмов.

Ранее межпланетная станция Cassini незадолго до завершения своей миссии запечатлела необычное явление — «полярное сияние» на полюсах Сатурна, передает «МИР 24». Снимки были сделаны с близкого расстояния во время полета аппарата между газовым гигантом и его кольцами.