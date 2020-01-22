Матвиенко назвала обновленную структуру правительства более живой и гибкой

Москва, 22 января. Обновленная структура правительства России соответствует тем задачам, которые поставил президент РФ Владимир Путин Федеральному собранию, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила серьезное обновление и омоложение российского правительства, которое, по ее словам, прошло спокойно и сбалансировано. Это позволит сохранить преемственность в работе кабмина, добавила Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что послание главы государства Федеральному собранию открыло новый этап развития государства.

«Для успешного решения масштабных задач, поставленных президентом, требуется, чтобы государственно-политическая система была более гибкой, живой, эффективной. На мой взгляд, утвержденная структура правительства соответствует этим задачам», — сказала Матвиенко.

По ее словам, Совет Федерации заинтересован в налаживании конструктивного взаимодействия с правительством. Сенаторы хотят встретиться с руководством Кабмина России и министрами, чтобы «послушать их видение, послушать их планы, их проекты на будущее», указала Матвиенко.

Во вторник президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства, напомнил Infox.ru. В новом правительстве будет девять вице-премьеров, министерство по делам Северного Кавказа упразднено, его функции передаются министерству экономического развития, указал «АиФ».

Первый заместитель председателя думского комитета по обороне Александр Шерин в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что ни одно из новых назначений в кабмине его не удивило. Он был уверен, что ключевые заместители председателя правительства останутся на своих местах, как и представители силовых ведомств.