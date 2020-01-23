Россия и Сирия закончили строительство нового моста через Евфрат — видео ФАН

Дамаск, 23 января. Российские и сирийские инженерные группы закончили строительство моста через Евфрат, который свяжет районы, находящиеся под контролем Сирийской арабской армии (САА) со вторым берегом реки. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся на месте событий.

Он простирается от города Аль-Мрейя на западе от Евфрата до деревни Маррат, расположенной на другой стороне реки.

Этот мост находится примерно в двухстах метрах от понтонной переправы, которую российская армия установила в 2017 году на Евфрате. Частью работ, связанных с воздвижением моста, осуществляло генеральное управление по жилищному строительству.

Оба моста будут использоваться для соединения двух берегов реки, облегчая таким образом передвижение сирийских солдат. В целом, строительство в данном регионе — не самая простая задача. В первую очередь из-за непостоянства реки Евфрат, уровень которой периодически повышается. Во вторую — из-за незаконных вооруженных группировок и американских солдат, находящихся неподалеку.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что в 2017 году российская армия построила мост через реку Евфрат недалеко от сирийского Дейр-эз-Зора. Он был предназначен для перевозки войск и транспортных средств на другую сторону и для поддержки атаки сирийской правительственной армии на террористов запрещенного в России «Исламского государства1», а также для транспортировки гуманитарной помощи и эвакуации больных и раненых.

Следует отметить, что длина моста, построенного российской армией в 2017 году, составляет менее 210 метров. Американские войска пытались разрушить его, преднамеренно открыв ворота плотины, чтобы поднять уровень воды Евфрата. Таким образом они пытались помешать сирийской армии взяла под свой контроль районы, контролируемые террористической организацией ИГИЛ1. К счастью, российским военным удалось восстановить мост.

1 Организация запрещена на территории РФ.