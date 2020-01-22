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Немецкий политолог Рар объяснил роль России в «красивом уходе» Меркель

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Немецкий политолог Рар объяснил роль России в «красивом уходе» Меркель

Берлин, 22 января. Немецкий политолог Александр Рар озвучил свое мнение касательно возможного досрочного ухода со своего поста канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом пишет издание IF24.ru.

«Конечно, все понимают, что в каком-то смысле Меркель — и впрямь «хромая утка»… А с кем работать сейчас?» — поинтересовался Рар.

Он обратил внимание на то, что сейчас не ясно, кто может заменить Меркель, но кандидаты все-таки есть. По его мнению, если Москва и Берлин найдут конструктивный прагматизм в отношениях и уйдут от идеологии, то появится больше доводов и аргументов в пользу дальнейшего продолжения двусторонних отношений.

Действующий канцлер, как указал Рар, в реальности «хочет уйти красиво, завоевав незыблемое положительное место в истории». Однако для этого ей необходим успех, а здесь важная роль отводится России, пояснил политолог.

«Ключ к решению миграционного кризиса теперь не в Вашингтоне, а в Анкаре и Москве. Это Меркель понимает», — указал эксперт.

При этом худшим развитием событий для российско-немецких отношений с уходом Меркель Рар считает приход к власти в Германии партии «Зеленых», которая ориентируется на Вашингтон. В этом случае, выразил уверенность специалист, отношения двух стран испортятся, пишет «Царьград».

Ранее журналист Юрий Решето заявил, что отношения Меркель и президента России Владимира Путина, скорее всего, нельзя назвать дружественными, но они являются партнерами в экономике и международной политике. По мнению корреспондента, указывает Infox.ru, «оба лидера сейчас, вероятно, ближе, чем когда-либо».

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Источник: IF24.ru
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