Эксперт Шпаковский объяснил популярность Лукашенко у россиян

Минск, 22 января. Россияне уважают президента Белоруссии Александра Лукашенко за его бескомпромиссное отношение к криминалу и коррупции, считает политический эксперт и директор Белорусского информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский.

По его мнению, жителям России импонирует справедливость, честность и жесткий управленческий стиль белорусского лидера в отношении проявлений беззакония.

«Защита простых людей, интересы простого человека ставятся во главу угла», — цитирует эксперта URA.RU.

В Белоруссии, в свою очередь, самым популярным иностранным политиком является президент РФ Владимир Путин, рассказал Шпаковский. Российский лидер многое делает для роста авторитета возглавляемого им государства на мировой арене, и белорусы не могут оставить это без внимания.

«Белорусы и россияне — братские и родственные народы. Естественно, белорусы симпатизируют России и возлагают определенные надежды на то, что Россия будет успешным государством», — объяснил Шпаковский.

Отметим, что Путин и Лукашенко регулярно созваниваются и встречаются для решения вопросов двустороннего сотрудничества. В последнее время одной из главных тем их бесед становится процесс создания Союзного государства. Москва и Минск уже согласовали значительную часть дорожных карт по интеграции России и Белоруссии.

Политолог Владимир Шаповалов назвал создание Союзного государства уникальным опытом. Он подчеркнул, что в современном мире интеграционные процессы — это абсолютно нормальные и логичные явления.