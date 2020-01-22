Мишустин утвердил назначения в правительственном аппарате

Москва, 22 января. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата правительства. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

«В целях совершенствования организации работы правительства РФ, оптимизации структуры и численности работников аппарата правительства Российской Федерации: утвердить прилагаемую структуру аппарата правительства РФ», — говорится в документе.

Согласно распоряжению, предельная численность работников правительственного аппарата составляет 1545 человек. Руководителю органа разрешается иметь 11 заместителей, в том числе первого. Им стал Валерий Сидоренко.

Кроме того, в аппарате был создан новый департамент формирования государственного оборонного заказа, которым будет руководить Борис Наконечный.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил Мишустина председателем правительства 16 января, после того, как Кабмин, возглавляемый Дмитрием Медведевым, в полном составе ушел в отставку. Новое правительство было сформировано во вторник.

Мишустин заявил, что перед Кабмином стоят непростые задачи. Среди ключевых он обозначил улучшение демографических показателей, поддержку семей с детьми, а также качественное образование и здравоохранение.