Совфед освободил Чайку от должности главы Генпрокуратуры РФ

Москва, 22 января. Совет Федерации в ходе заседания в среду освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора Российской Федерации.

В понедельник, 20 января, пресс-служба Кремля объявила, что президент РФ Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру заместителя руководителя Следственного комитета Игоря Краснова на должность главы ведомства из-за новой работы Юрия Чайки​​​, сообщал «ФедералПресс».

В тот же день в ходе встречи российский лидер Путин предложил Чайке должность полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Напомним, бывший секретарь Совбеза Дагестана Магомед Толбоев в разговоре с НСН предположил, что назначение Чайки полпредом президента в СКФО поспособствует борьбе с олигархами в регионе.

Напомним, Чайка руководил Генпрокуратурой России с июня 2013 года, до этого он занимал пост главы Министерства юстиции РФ.