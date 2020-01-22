Матвиенко предложила расширить список лиц, кому запрещено двойное гражданство

Москва, 22 января. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, кому запрещено иметь двойное гражданство и вид на жительство другого государства. С таким заявлением она выступила на открытии сессии палаты.

Матвиенко назвала «давно назревшей проблемой» обладание иностранного гражданства и вида на жительства другого государства лицами, которые занимают ключевые государственные должности.

Она обратила внимание на факты получения зарубежного гражданства и вида на жительства дипломатами. По ее мнению, список лиц, кому запрещено иметь гражданство и вид на жительство другого государство, следует расширить.

«Считаю, следует подумать над расширением списка должностей, которые не могут занимать лица, имеющие второе гражданство или вид на жительство другого государства», — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда обратилась к комитету по международным делам с просьбой очень внимательно и, главное, взвешенно проработать вопрос о расширении списка лиц, кому запрещено двойное гражданство.