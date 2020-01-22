Украинская газета попросила Зеленского заявить права Киева на Ростов-на-Дону

Москва, 22 января. Официальный Киев должен напомнить Москве о претензиях украинских сепаратистов в годы Гражданской войны на Ростов-на-Дону, Курск и Воронеж, заявила украинская газета, редактором которой является супруга бывшего главы СБУ Евгения Марчука Лариса Ившина.

Как говорится в публикации, Киеву следует отреагировать на недавнее высказывание российского лидера Владимира Путина о несправедливом включении исторических русских земель Причерноморья большевиками в состав Украины.

Как пишет киевская газета «День», на данный момент Киев владеет этими землями, якобы, законно. Украинская газета попросила президента Украины Владимира Зеленского заявить права Киева на Ростов-на-Дону.

«Указанные Владимиром Путиным земли уже находились сначала в пределах УНР под руководством Центральной Рады. Потом даже в несколько расширенном варианте (с городами Ростов-на-Дону, Таганрог с прилегающими к нему территориями) входили в Украинское Государство гетмана Павла Скоропадского», — пишет издание.

Напомним, Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 19 декабря заявил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.

Путин также рассказал об авторе так называемой украинской идентичности. По словам главы государства, это был польский исследователь, ученый и писатель граф Потоцкий, живший в конце XVIII — начале XIX веков. Однако и до него поляки усиленно распространяли информацию об якобы отдельном украинском этносе.