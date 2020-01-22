ЛПР расписалась в беспомощности оппозиции, отменив митинг 1 февраля

«Либертарианская партия России» (ЛПР) отказалась от проведения 1 февраля в Москве анонсированного митинга против конституционных изменений. Организаторы мероприятия сослались на случайность и «частную инициативу». Тем самым либеральное сообщество подтвердило свою беспомощность и несамостоятельность.

Власти Москвы 17 января уведомили о согласовании митинга против конституционных изменений, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным. Мероприятие должно было состояться 1 февраля. На протяжении нескольких дней о заявителях не было известно ничего. 21 января издание «Коммерсант» сообщило, что организаторами протестной акции являются представители ЛПР. Источники издания также сообщили, что официальный анонс митинга не делался по причине разнополярности мнений относительно инициативы российского лидера. Если в ЛПР были согласны протестовать, то ранее Алексей Навальный сделал заявление, в котором обозначил, что Конституцию «защищать не надо». Политологи, комментировавшие ситуацию, отметили наличие раскола в оппозиционном сообществе, а также озвучили предположение: если активистов сагитировать не получится или будут разногласия, то митинг просто отменят.

«Эхо Москвы» 22 января подтвердило, что заявку на митинг действительно подавали представители ЛПР — Игорь Ефремов и Сергей Синицын. Об этом «Эху» рассказал пресс-секретарь партии Александр Гуд. Однако само мероприятие было отменено. По информации издания, ключевую роль как раз сыграло заявление блогера Навального. Данный факт подтвердил предположение экспертов.

Александр Гуд впоследствии уточнил, что отмена мероприятия, равно как и подача, носит случайный характер. Ефремов и Синицын подали заявку на проведение акции «по частной инициативе», а сама ЛПР не имеет отношения к ней. Отказ от митинга в контексте заявления Навального Гуд назвал «совпадением».

Отмена митинга 1 февраля говорит об одном: либеральное сообщество подтвердило свою беспомощность и несамостоятельность. Подача заявки – это проявление «протеста по инерции», когда нужно раскритиковать любую инициативу, исходящую от власти. Однако у оппозиции не было консолидации, понимания происходящих процессов и четкого плана действий, что в итоге и привело к отзыву заявки на проведение акции.

Напомним, эксперты в интервью «Коммерсанту» раскритиковали намерение либералов провести протестную акцию против конституционных поправок. По мнению политолога Аббаса Галлямова, акция «не в полной мере отвечает общественным настроениям», а наличие раскола в оппозиции приводит к тому, что активисты действуют в разнобой. Эксперт счел акцию реакционной, отметив высокую вероятность ее отмены из-за отсутствия единого мнения. Политолог Константин Костин назвал акцию либералов «борьбой со здравым смыслом».