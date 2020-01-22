Депутат НС ДНР Скороходов пообещал Киеву напомнить про Иловайск и Дебальцево

Своей агрессивной риторикой украинские власти «плюют» в сторону Германии и Франции, которые выступают гарантами выполнения Минских соглашений. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Валерий Скороходов, комментируя возможность силового сценария со стороны Украины.

Силовой сценарий возвращения Донбасса

Киев с помощью Вооруженных сил Украины готов к силовому варианту возвращения Донбасса. Такое громогласное заявление сделал заместитель секретаря по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Сергей Кривонос.

Он отметил, что в целом украинское руководство готово к силовому варианту развития событий. Однако, считает Кривонос, для подобного решения Киев должен принять соответствующее политическое решение.

«Насколько это будет возможно, зависит уже от работы политиков на уровне поддержки других государств», — сказал он.

При этом Сергей Кривонос напомнил ситуацию, которая произошла в Хорватии в 1990-х годах. Тогда хорватские националисты, опираясь на поддержку Североатлантического альянса, осуществили геноцид сербского населения в Сербской Краине.

Попытка сорвать Минские соглашения

Как отметил Валерий Скороходов, заявление одного из высших украинских чиновников, отвечающих за военную сферу, о готовности к силовому решению конфликта в Донбассе — это наглая и уже практически открытая попытка Киева пойти по пути срыва Минских соглашений.

«Делая такие заявления, Кривонос должен понимать, что таким образом он выражает неуважение даже не к ДНР и ЛНР, так как мы к агрессивной и враждебной риторике Киева уже давно привыкли, а это плевок, прежде всего, в сторону союзников Украины в лице Германии и Франции. Они вызвались выступать гарантами именно мирных, а никак не силовых путей разрешения ситуации», — пояснил Валерий Скороходов.

При этом депутат Нарсовета ДНР отметил, что этот выпад идет в русле военной политики Киева последнего времени. Дело в том, что вооруженные формирования Украины не прекращают, а в отдельные дни даже серьезно усиливают обстрелы территории Донецкой Народной Республики.

«Так, например, на Крещение они выпустили по территории республики 122 единицы боеприпасов. Но в то же время хочу предупредить Кривоноса и других не в меру ретивых украинских деятелей, что если ВСУ все же рискнут пойти на этот безрассудный шаг, то получат от нас очень жесткий ответ. Народная милиция ДНР всегда готова встретить противника и напомнить ему Иловайск, Дебальцево и Донецкий аэропорт. Киев должен понимать, что любая попытка нападения на республики окончится для него новыми «героическими отступлениями», — заключил Валерий Скороходов.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человек.