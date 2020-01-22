Сенат США решил провести суд по импичменту Трампа в ускоренном режиме

Вашингтон, 22 января. Сенат конгресса США ратифицировал резолюцию, которая позволит верхней палате законодательного органа провести процесс в рамках импичмента главы вашингтонской администрации Дональда Трампа в ускоренном режиме.

Как сообщали американские СМИ, голоса были распределены строго по партийной линии: за проголосовали 53 республиканца, против — 47 демократов.

Автором инициативы, устанавливающей сроки и последовательность разбирательства, выступил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. По его словам, коллеги рассчитывают на скорейшее завершение процедуры импичмента, которое увенчается оправданием Трампа. Ожидается, что в американском Сенате этот процесс с практически предначертанным итогом будет идти около 14 дней. Идея вызвала острую критику со стороны демократов, сообщал «Царьград».

Во время судебных разбирательств члены верхней палаты конгресса США намерены рассмотреть два пункта обвинения — о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс.

В роли обвинителей будут выступать семь «менеджеров импичмента» от палаты представителей США. Среди них — руководитель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф и глава юридического комитета Джерри Надлер.

Как сообщал Infox.ru, Сенат конгресса США 18 января приступил к рассмотрению дела об импичменте президента Дональда Трампа.