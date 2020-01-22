Валуев считает, что Матыцин органично вольется в работу в должности министра спорта

Москва, 22 января. Опыт и знания нового министра спорта России Олега Матыцина позволят ему органично влиться в работу, считает депутат Государственной думы РФ Николай Валуев.

По мнению парламентария, Матыцин — «человек, который прошел немалый и достаточно серьезный управленческий путь», что позволит ему профессионально работать в должности министра спорта.

«Как президент федерации студенческого спорта, как человек, непосредственно знающий спорт изнутри и немало лет отдавший тому, чтобы воспитывать специалистов спорта ‒ это достаточное количество данных, которые, наверное, позволят ему органично влиться в новую работу», — сказал Валуев в эфире радио Sputnik.

Во вторник президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства. Олег Матыцин сменил Павла Колобкова на должности министра спорта РФ.

Матыцин — бывший ректор Российского государственного университета физической культуры спорта молодежи и туризма. В прошлом году он был переизбран на новый срок главой Федерации международного студенческого спорта (FISU).

Напомним, 15 января Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал должность премьер-министра РФ, объявил об отставке правительства. Позднее глава государства предложил Михаилу Мишустину занять должность премьера, на следующий день после отставки кабмина депутаты Государственной думы согласовали кандидатуру Мишустина на должность нового премьера.