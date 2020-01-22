Санкции США помогли России увеличить экспорт нефти в 2019 году

Москва, 22 января. Санкции США помогли заработать российским нефтяным экспортерам в 2019 году, об этом сообщили в Минэкономразвития РФ. Отмечается, что противодействие Ирану и Венесуэле увеличило мировой спрос на поставки из России, а наибольший вклад в закупки внесли Турция и Соединенные Штаты Америки.

Как пишет РБК, с января по ноябрь 2019 года экспорт российской сырой нефти увеличился на 3,8%. При этом, если говорить о Турции, то она закупила в 4,5 раза больше российской нефти — 7,55 миллиона тонн против 1,69 миллиона за тот же период годом ранее. Как уточнили эксперты, из-за снижения стоимости на нефть из РФ сумма выручки в поставках Анкары увеличилась незначительно — с 0,84 миллиарда долларов до 3,41 миллиарда.

В ведомстве добавили, что поставки американской стороне увеличились в 3,1 раза — 4,28 миллиона тонн в первые 11 месяцев 2019 года. За тот же период предшествующего года эта цифра ровнялась 1,38 миллиона тонн.

«Выручка выросла с 0,74 миллиарда долларов до 1,95 миллиарда долларов», — говорится в сообщении.

Напомним, что Россия в начале 2020 года временно прекратила поставки нефти в Белоруссию, так как срок соглашения между обеими странами истек.

На данный момент Москве и Минску пока не удалось заключить новый контракт. Помимо этого, как сообщает пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии, обе стороны пока не смогли сойтись во мнении относительно тарифов на транзит российской нефти через Белоруссию.

В итоге в Минске заявили, что будут рассматривать варианты с реверсом американской или саудовской нефти через Польшу по нефтепроводу «Дружба». Позже Варшава прокомментировала это заявление, указав, что состояние этого нефтепровода делает реверс в восточном направлении невозможным