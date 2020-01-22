Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера в Малибу

Лос-Анджелес, 22 января. Голливудская актриса и модель Памела Андерсон тайно вышла замуж за продюсера Джона Питерса. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

По сведениям газеты, секретная и закрытая для прессы торжественная церемония состоялась в Малибу. Звезды шоу-бизнеса, которые уже встречались более 30 лет назад, возобновили свои отношения несколько месяцев назад и держали их в строжайшем секрете, пишут «Дни.ру».

Как признался сам 74-летний продюсер, его постоянно окружали хорошенькие девушки, но в течение долгих лет он желал только Памелу.

«Она делает меня диким, в хорошем смысле этого слова. Она вдохновляет меня. Я защищаю ее и отношусь к ней так, как она того заслуживает», — рассказал Питерс.

Американская актриса Андерсон посвятила стихотворение своему браку с Питерсом, в котором отметила, что он всегда ее поддерживал.

«Мы любим друг друга — это однозначно. Я счастливая женщина», — резюмировала светская львица.

Для Андерсон брак с Питерсом стал пятым. Весной 2019 года артистка рассказала, что причиной ее развода с музыкантом Кидом Роком стал художественная лента «Борат». В апреле 2018 года Памела Андерсон встречалась с футболистом французского «Олимпико» Адилем Рами. Ради возлюбленного, сообщало «Утро.ру», звезда даже перебралась во Францию.