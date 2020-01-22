Шурыгина и ее новый возлюбленный потратили 600 тысяч рублей на отдых в Финляндии

Москва, 22 января. Скандально известная участница шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина на широкую ногу отдохнула с новым возлюбленным, блогером Денисом Ребровым на горнолыжном курорте в Финляндии.

Пара остановилась в люксовом отеле Design Hotel Levi, где восемь ночей стоили 210 тысяч рублей. Из номера можно было попасть в спа-зону, где организован отдельный шведский стол.

Однако Шурыгина и Ребров предпочитали обедать и ужинать лишь в кафе и ресторанах, средний чек в которых равен 15 тысячам рублей. Как утверждает блогер, цены в заведениях «намного ниже московских». К примеру, краб весом в три килограмма обошелся паре в 20 тысяч рублей.

Кроме того, они потратились на аренду снегоходов, спортивное снаряжение, экскурсии, а также оплатили услуги частного инструктора, передает телеканал «360».

«В общей сложности мы потратили 600 тысяч», — подсчитал Ребров.

Шурыгина осталась в восторге от поездки. При том, что все ее желания исполнялись за счет блогера, прилично зарабатывающего на социальных сетях и криптовалюте.

«Просто дух захватывает от такой резкой смены отдыха. Я привыкла проводить время на берегу моря, а тут настолько снежно и холодно, что приходится покупать теплые вещи и кутаться», — рассказала она подписчикам.

Как напоминает Infox.ru, не так давно Шурыгина рассталась с супругом, видеооператором Андреем Шляниным. Брак пары просуществовал два года. Шлянин подчеркивал, что ни к кому возлюбленную не ревновал, хоть знал о ее новом романе. Развод состоялся в конце прошлого года.

Шурыгина и Ребров с самого начала отношений открыто демонстрировали чувства друг к другу. Девушка незамедлительно переехала к богатому любовнику в Москва-Сити, а затем они отправились в романтическое путешествие в Тель-Авив.

Известность Шурыгиной принесло участие в ток-шоу «Пусть говорят». Девушка тогда пожаловалась, что на одной из вечеринок ее изнасиловали. Вина обвиняемого была доказана, однако с условием решения суда по апелляции и условно-досрочным освобождением он провел под стражей менее двух лет.