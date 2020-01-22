Депутат Швыткин рассказал, смогут ли новые ракеты защитить Москву от ядерного удара

Россия вынуждена совершенствовать свою систему противоракетной обороны (ПРО) с учетом тех вызовов, которые исходят от агрессивного блока НАТО. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

Модернизация московского ПРО

Московская система противоракетной обороны находится в состоянии глубокой модернизации; при этом сама система будет актуальна еще десятки лет. Такое заявление сделал командир соединения ПРО, генерал-майор Сергей Грабчук в интервью газете «Красная звезда».

«В настоящее время проводятся работы по глубокой модернизации всей системы ПРО без ее снятия с боевого дежурства. Происходит переход на современную элементную базу, вводятся в эксплуатацию высокопроизводительные специализированные электронно-вычислительные средства. Успешно ведутся работы по отработке перспективных противоракет», — сообщил Грабчук.

Он обратил внимание, что это даст возможность улучшить характеристики и расширить боевые возможность новой системы противоракетной обороны. По его словам, заложенный в систему ПРО научно-технический потенциал позволяет обеспечивать решение системой задач сейчас и в ближайшем будущем.

«В настоящее время система позволяет отразить ограниченный удар существующих и перспективных баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности. А что касается существующих и перспективных баллистических ракет «третьих стран», то их перехват сложности для нашей системы ПРО не представляет», — заявил Грабчук.

Защита от ядерного удара

Как отметил Юрий Швыткин, Россия вынуждена совершенствовать свою систему противоракетной обороны с учетом тех вызовов, которые исходят от блока Североатлантического альянса — идет активное усиление НАТО вдоль российских границ.

«Наша страна в целом, а не только Москва, защищена системой ПРО. Система постоянно совершенствуется. Учитывается и дальность обнаружения, и поражение в рамках противоракетного удара. Поэтому российская система противоракетной обороны актуальна с учетом внешних вызовов, которые исходят со стороны блока НАТО», — пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли столичное ПРО защитить Москву от ядерного удара потенциального противника, депутат заметил, что российская система противоракетной обороны способна обнаруживать цели за несколько тысяч километров.

«Таким образом будет возможность оперативно принять необходимое решение, быстро отреагировать на этот пуск ракеты, в том числе и ядерной. Конечно, российское ПРО способно отразить ядерную атаку», — заключил Швыткин.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс собирается в текущем году отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с вызвавшей споры ракетой типа 9М729. В свою очередь, политический аналитик Владимир Соловейчик заявил, что оборонительные меры России оправданы на фоне растущей мощи агрессивного блока НАТО. При этом он обвинил военное руководство Североатлантического альянса в развязывании новой гонки вооружения.