Президент Киргизии посетит парад 75-летия Победы в Москве

Бишкек, 22 января. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков примет участие в праздновании Дня Победы в Москве. Об этом сообщили в аппарате киргизского лидера.

«Сооронбай Жээнбеков примет участие в праздничных мероприятиях в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — пояснили в администрации главы государства РИА Новости.

В 2019 году аппарат Жээнбекова уже сообщал о том, что в мае наряду с другими лидерами стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) он планирует посетить Москву.

Киргизский лидер неоднократно призывал не допускать фальсификации истории о Великой Отечественной войне. Он отмечал, что парад Победы в российской столице — «это не демонстрация силы, а дань уважения памяти наших отцов и дедов».

Сообщается, что участие Жээнбекова также планируется в других мероприятиях, приуроченных к перекрестному году России и Киргизии.

Ранее о желании присутствовать на параде по случаю 75-летия Победы в Москве сообщил президент США Дональд Трамп. Он подтвердил, что получил от российской стороны приглашение на празднования, однако допустил, что может пропустить торжества из-за предвыборной кампании в Соединенных Штатах, которая, по его словам, в это время будет в самом разгаре.

Среди иностранных лидеров, заявивших о намерении посетить Москву 9 мая, был и президент Азербайджана Ильхам Алиев. В конце декабря он говорил о том, получил приглашение и планирует провести День Победы в столице РФ, передает радио Sputnik.